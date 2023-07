Caterina Caselli smentisce fake news: “Ho accertato che non sono morta”

(Adnkronos) – "Ho accertato che non sono morta". Caterina Caselli ironizza così su Twitter, commentando la bufala sulla sua morte diventata virale oggi 17 luglio sui social. "Comunque, così come comunemente accade nei sogni – scrive la discografica – amo pensare che chi ha scritto l’articolo, tra parentesi lo ringrazio, mi abbia allungato la vita". A dar vita alla fake news – come spiega il sito 'Bufale.net – il titolo volutamente ambiguo di un articolo online ("Ci rivediamo nell'aldilà": addio Caterina Caselli), che in realtà riprendeva un post che Caterina Caselli aveva dedicato sui social alla morte di Tina Turner. —[email protected] (Web Info)

