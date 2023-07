Rai, Facci: “Saviano fuori non mi rende contento, siamo due voci in meno”

(Adnkronos) – "Il fatto che abbiano eliminato la mia voce non mi fa essere contento per l'eliminazione di un'altra. Non siamo pari e patta, siamo due voci in meno". Filippo Facci commenta così all'Adnkronos la notizia della cancellazione dal palinsesto Rai del programma di Roberto Saviano 'Insider, faccia a faccia con il crimine', quattro puntate già registrate e previste a novembre su RaiTre. "Se mi proponessero di tornare a patto che torni anche lui? Sì, certo. Ma anche altri: più voci ci sono meglio è", aggiunge Facci. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

