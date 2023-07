Muzzarelli, ‘Sviluppo grande banca aiuta territorio nelle sfide del futuro’

(Adnkronos) – “Continua lo sviluppo di una grande banca, la quale a sua volta continua a dare una mano al territorio per affrontare le sfide del futuro, come la transizione ecologica ed energetica. Avere una banca sul territorio e il sostegno alle imprese sono elementi fondamentali per costruire il futuro. Un futuro di cui abbiamo deciso la traiettoria con il nuovo piano urbanistico. L’iniziativa di riqualificazione annunciata oggi da Bper Banca si inserisce appieno all’interno del tessuto della nostra comunità, sia da un punto di vista ambientale, sia della qualità del lavoro di un’impresa strategica”. Lo ha detto il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, in occasione della conferenza stampa di presentazione del progetto di riqualificazione del Centro Direzionale di Bper Banca nella città emiliana, dove l'istituto bancario ha avuto origine. Una volta ultimato, il campus prenderà il nome di Bper’s Park. Alla base del progetto di Bper Banca l’investimento in rigenerazione e riqualificazione del territorio, un scopo che anche il primo cittadino del comune emiliano intende perseguire sul territorio da lui amministrato con il nuovo piano urbanistico: “Ci saranno diversi investimenti per la riqualificazione delle aree urbane, attraverso il demanio, ad esempio, stiamo facendo delle riflessioni sulla motorizzazione. Anche grazie ai fondi del Pnrr gran parte della città cambierà volto, senza utilizzare altro suolo ma riqualificando quanto già presente”. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata