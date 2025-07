Radiatori Termocrea, quando la funzionalità incontra l’arte

Da oggi la personalizzazione si estende anche ai radiatori grazie a Bathlivery, azienda on line leader nel settore dell’arredo bagno.

Avete mai creduto possibile che oggetti esteticamente poco affascinanti, realizzati esclusivamente per soddisfare bisogni primari, potessero con il tempo diventare dei capolavori artistici? Ebbene sì, anche questo è successo grazie alla creatività e all’ingegno del team del Dipartimento di ricerca e sviluppo dell’arredo bagno di Bathlivery, l’e-commerce che da trent’anni si è affermato nel mondo dell’arredo bagno non solo per la vendita di un numerosissimo assortimento di articoli di alta qualità e dai costi super convenienti, ma anche per la capacità di seguire le innovazioni e di industriarsi nell’invenzione di nuovi prodotti caratterizzati da un perfetto connubio tra praticità e cura del design. Questa azienda on line, infatti, non nasce solo come punto vendita di articoli da bagno, ma anche come centro di studio e di ideazione di soluzioni e oggetti all’avanguardia che possano soddisfare sempre di più tutte le crescenti richieste dei clienti.

A tal proposito, vogliamo presentarvi l’ultima, originale invenzione della squadra di esperti nella ricerca, progettazione e sperimentazione di nuovi prodotti dell’arredo bagno di Bathlivery: i radiatori Termocrea.

Sistemi di riscaldamento a confronto: perché scegliere i radiatori?

Molti spesso confondono i termini radiatore e termosifone: pensando che siano dei sinonimi, infatti, vengono spesso usati in maniera intercambiale. Ma la realtà è un tantino diversa!

I radiatori sono i nuovi e più moderni strumenti di riscaldamento che si distinguono dai termosifoni per il diverso meccanismo di produzione e irradiazione di calore nell’ambiente. Questi innovativi impianti termici non sfruttano l’acqua calda per produrre calore, bensì la corrente elettrica. Oggi sono preferiti ai classici termosifoni per una serie di motivi:

riscaldano maggiormente l’ambiente;

possono svolgere molteplici funzioni: è possibile utilizzarli anche per scaldare salviette o per appendere asciugamani e accappatoi;

raggiungono la temperatura desiderata in tempi più veloci e la mantengono costante grazie ai materiali di qualità con cui sono costruiti e al sistema tecnologico alla base del loro funzionamento;

sono più ecosostenibili perché, riscaldando gli ambienti a basse temperature e rivelandosi maggiormente efficienti, assicurano un più alto risparmio energetico;

il risparmio dei consumi si riflette anche sulle spese, permettendo un notevole alleggerimento della bolletta;

sono poco ingombranti, dal momento che si contraddistinguono per uno spessore molto più ridotto;

consentono di dare estro alla fantasia mediante la loro personalizzazione per creare degli interni unici e originali.

I radiatori Termocrea: una novità proposta da Bathlivery

Fino a poco tempo fa, come abbiamo già affermato, la finalità primaria del radiatore era quella di propagare calore nell’ambiente. Tuttavia, la crescente tendenza a curare anche il design, l’aspetto estetico e i dettagli degli interni ha spinto ilteam del Dipartimento di ricerca e sviluppo dell’arredo bagno di Bathlivery a ideare soluzioni che potessero rispondere a queste esigenze, trasformando il radiatore da puro articolo destinato ad una funzione precisa in una sorta di dipinto da personalizzare secondo i propri gusti e interessi.

Ma cerchiamo di capire più chiaramente e in maniera più accurata cosa abbiano escogitato i professionisti di questa prestigiosa azienda per venire incontro alle esigenze di bellezza estetica dei loro clienti.

Riportiamo così di seguito i punti chiave di un’intervista tenuta con il talentuoso gruppo di creatori e sperimentatori di nuove soluzioni innovative di Bathlivery riguardo alla novità da loro introdotta.

Che cosa sono nello specifico i radiatori Termocrea?

«I radiatori Termocrea sono una linea di strumenti di riscaldamento che alla loro destinazione d’uso tipica uniscono la personalizzazione. Difatti, oltre a svolgere la loro funzione di riscaldamento degli interni, offrono anche la possibilità di dare spazio alla fantasia dei clienti decorandoli con grafiche a scelta, che possono rappresentare sia opere d’arte di artisti sia foto o immagini di vari soggetti e in questo modo i nostri utenti possono realizzare il loro “dipinto” personalizzato seguendo lo stile che più preferiscono e che meglio può soddisfare i loro gusti e desideri, unendo alla praticità anche la bellezza artistica per realizzare un ambiente moderno ed elegante».

E il nome dato alla linea ricorda qualcosa nello specifico?

«Sì, il nome scelto vuole ricordare proprio questo doppio aspetto di questa linea di radiatori. Termo, infatti ci rimanda alla destinazione d’uso, ossia alla diffusione di calore generata da questo sistema di riscaldamento. Crea, invece, rinvia alla possibilità di decorare i radiatori con immagini o foto personalizzate».

Davvero interessante! E se volessimo ricostruire cronologicamente le prime tappe, dall’ideazione alla nascita della linea Termocrea, che cosa ci sarebbe da mettere in evidenza?

«Innanzitutto, bisogna partire dalle circostanze che hanno fatto balenare nelle nostre menti l’idea di curare il design dei radiatori. Considerando che oggi gli interni delle abitazioni, soprattutto i saloni e le camere da letto, si distinguono per una cura attenta all’estetica nonché all’attenzione ai dettagli, gli impianti di riscaldamento, puntando più sulla funzionalità che sul design, con il loro aspetto semplice non ci apparivano in armonia con il resto. Soprattutto in quegli ambienti più raffinati e ricercati il contrasto tra la linearità degli strumenti di riscaldamento e l’eleganza dell’arredamento era davvero abissale! Da qui l’idea di aggiungere ai radiatori una nuova finalità, rendendoli non più soltanto mezzi di propagazione di calore, ma anche oggetti di ornamento delle abitazioni. Abbiamo così studiato il modo migliore per abbellirli allo scopo di trasformali in opere pittoriche capaci di fondersi armonicamente con il resto del mobilio, contribuendo a creare un ambiente originale, esclusivo e di classe. E così, circa tre anni fa abbiamo realizzato il primo radiatore decorato».

E cosa è successo in seguito?

«Dopo aver realizzato il primo radiatore della linea Termocreadecorandolo con la stampa dell’Adele di Klimt, abbiamo pensato di realizzarne un centinaio con varie grafiche, raffiguranti sia altri dipinti del pittore austriaco e di altri artisti famosi sia motivi astratti e floreali, e di inserirli nel catalogo on line del nostro sito per studiare le reazioni degli utenti e valutare se la nostra creazione potesse destare il loro interesse.

Tuttavia, dedicando massima cura all’approfondimento dei trend di mercato e alle preferenze dei nostri e dei potenziali clienti, avevamo intuito che la personalizzazione degli articoli di arredo è oggi molto ricercata e apprezzata».

E i fatti hanno dato ragione alle vostre intuizioni?

«Sì, e, a dire il vero, gli esiti attesi non si sono fatti attendere a lungo. Nel giro di un mese abbiamo venduto tutti i Termocrea presenti nel catalogo e abbiamo ricevuto numerose richieste di acquisto. Questo risultato positivo ci ha invogliato ad aumentare la produzione di questa tipologia di radiatori. Inoltre, abbiamo introdotto altre collezioni con grafiche di paesaggi naturalistici e di città famose, come Parigi. E con nostra grande contentezza anche queste due serie sono state ben accolte. Infine, oltre alle stampe predefinite, abbiamo pensato di introdurre modelli ancora più personalizzabili attraverso foto o immagini suggeriti dai clienti».

Quindi, ricapitolando, quali sono i soggetti fino ad ora scelti per decorare i radiatori Termocrea?

«Partendo dall’idea di voler portare l’arte nelle abitazioni dei nostri clienti, abbiamo prima realizzato una collezione con grafiche rappresentati dipinti dei più famosi artisti del Novecento, come Klimt, Klee e Andy Wharol. Poi abbiamo pensato di spaziare sui motivi floreali e astratti e, di recente, abbiamo progettato radiatori decorati con stampe legate all’arte naturalistica e urbanistica. Attualmente ci stiamo impegnando ad ampliare il numero dei soggetti tematici per assecondare i gusti e le richieste dei nostri acquirenti».

Detto tutto questo, una curiosità sorge spontanea: nella pratica come fate a decorare i radiatori?

«La personalizzazione dei Termocrea è un processo che richiede molta cura, ma anche abbastanza veloce. I radiatori vengono portati da artigiani specializzati che applicano sulla superficie esterna una pellicola stampata mediante un particolare procedimento che consente anche alle grafiche di rimanere integre ad elevate temperature».

Se volessimo riassumere brevemente i punti forza che hanno contribuito al successo dei radiatori Termocrea, cosa bisognerebbe mettere in evidenza?

«Sicuramente la scelta di materiali di alta qualità, resistenti e durevoli nel tempo, come acciaio inossidabile e alluminio, è stata importante affinché questa linea di radiatori potesse registrare vendite altissime. Inoltre, c’è da aggiungere che questi impianti termici sono sistemi di riscaldamento più validi ed efficienti e consentono di risparmiare sui consumi energetici e sui costi. E ancora, i Termocrea sono semplici e veloci da montare e da utilizzare. Sicuramente gli elementi che ne hanno decretato maggiormente il successo sono stati la varietà di colorazione e finiture e soprattutto la personalizzazione, che è stata la chiave di volta per rivoluzionare i radiatori, dando libera espressione alla creatività, ai gusti artistici e alle propensioni stilistiche di ciascuno».

In conclusione, quali considerazioni si potrebbero ancora fare? E quali sono i vostri progetti futuri?

«Siamo certamente pienamente soddisfatti di aver portato nelle case non un semplice radiatore, ma una vera e propria opera d’arte che possa abbellire con classe e raffinatezza gli interni.

Riguardo ai progetti futuri, dato il successo riscontrato in questi tre anni, continueremo a consolidare la produzione dei radiatori Termocrea e ad ampliare la gamma di collezioni con nuovi temi artistici. Il nostro obiettivo è quello di garantire livelli qualitativi sempre più alti e di trovare soluzioni sempre più creative e innovative per offrire ai clienti che ripongono in noi la loro fiducia l’eccellenza in termini di qualità, design, funzionalità e creatività».

Alla luce di queste osservazioni, se non volete accontentarvi di un semplice radiatore, ma vi piacerebbe avere una vera e propria realizzazione artistica che impreziosisca il vostro ambiente, vi consigliamo di consultare il sito di Bathlivery per scoprire tutta l’ampia gamma di impianti termici della linea Termocrea. Se poi volete personalizzare il vostro radiatore con grafiche non presenti nel catalogo, non dimenticate di contattare il servizio clienti per esporre le vostre richieste. Potrete così creare un ambiente esclusivo e inimitabile, che non passerà certamente inosservato e che appagherà pienamente la vostra passione per l’arte e per i dipinti.