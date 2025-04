Raccomandata 685, se non la ritiri in 7 giorni l’INPS ti toglie 5.760€ all’anno | Potrebbe già essere nella buca delle lettere

Molti non sanno cosa sia la Raccomandata market 685. Quando si riceve e non si rispetta una scadenza ci sono cattive notizie? Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Molte persone si affidano alle Poste Italiane, ovvero un’impresa pubblica controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si occupa dei servizi di telecomunicazioni, del settore immobiliare, dell’energia e di operazione di riscossione.

Inoltre c’è chi chiede di aprire un conto postale per creare una sorta di salvadanaio da riempire nel corso del tempo. Da non dimenticare che Poste Italiane mette a disposizione anche i Buoni fruttiferi postali che possono dare dei vantaggi da un punto di vista economico. Per capire quale fa al caso proprio basta recarsi presso un ufficio postale a fare delle domande oppure visitare il sito.

Poste Italiane ha deciso di proporre una raccomandata che solitamente è identificata con un codice composto da diverse cifre, precisamente 12. A tal proposito c’è la Raccomandata market 685, cioè una forma di corrispondenza che riguarda la comunicazione di natura legale o amministrativa.

Tuttavia i destinatari sono più di uno e il mittente di solito è un ente pubblico o una società privata. Ricevere una raccomandata di questo tipo può fare preoccupare se magari si ha un conto in sospeso con l’Agenzia delle Entrate o se si è alle prese con un atto giudiziario. In linea generale denota un richiamo per il pagamento, ma non bisogna dare per scontato che riguarda solo questo.

Raccomandata market 685, ecco tutto quello che occorre sapere

La Raccomandata market con codice 685 può indicare un mancato pagamento di un bollo auto, ritardi dei pagamenti delle bollette, mancato pagamento di una polizza e di varie imposte come l’Imu, il rimborso di una domanda di invalidità e una richiesta di risarcimento.

Gli enti pubblici che tendono a inviare queste raccomandate sono le compagnie assicurative su rimborsi, scadenze e polizze. A seguire c’è l’Agenzia delle Entrate con le sue comunicazioni amministrative. Inoltre se il destinatario non è in casa, troverà nella posta uno scontrino e dovrà recarsi presso l’ufficio postale per il ritiro. Se ciò non avviene saranno presi dei provvedimenti in un secondo momento. Ragion per cui non sottovalutare ciò che trovi tra le lettere.