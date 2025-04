Novità IMU e TARI, da oggi puoi pagare in 10 comode rate: ma se ne dimentichi una possono toglierti la casa | Non firmare questo foglio del Comune

Finalmente non sei più obbligato a pagare queste tasse tutte insieme: il provvedimento però cela uno svantaggio incredibile.

Parlare di tasse è come parlare del tempo: tutti ne discutono, nessuno ci può fare molto, e ogni tanto ti rovinano la giornata. Però, se ci fermiamo un attimo a pensarci, sono proprio loro a mandarci avanti la baracca. Dalla scuola del nipotino alla strada che percorri ogni giorno, fino al medico che ti visita senza svenarti.

Tutto ciò è alimentato dalle imposte. Vero è che pagare non fa mai piacere, ma immagina un mondo senza raccolta rifiuti, senza illuminazione pubblica o senza pronto soccorso. Sarebbe un film post-apocalittico con più bollette che zombie.

In Italia, però, le scadenze fiscali sono come gli esami universitari: tornano ciclicamente e ti tolgono il sonno. IRPEF, IVA, IMU, TARI sono le tasse più note. Come è chiaro, non pagarle può causare problemi seri. Non basta ignorarle sperando che si dimentichino di te: il Fisco ha la memoria lunga.

Il dramma del portafoglio vuoto

Là fuori, c’è un’Italia che fatica. Persone che lavorano tanto e guadagnano troppo poco. Famiglie che fanno i salti mortali per pagare l’affitto, le bollette, la spesa. C’è chi rinuncia al riscaldamento, chi al dentista, chi addirittura a una cena fuori ogni tanto.

Il carrello della spesa pesa sempre meno e costa sempre di più, e la fine del mese sembra ogni giorno più lontana. In questo panorama già complicato, aggiungerci la pressione delle tasse è come mettere il sale sulle ferite. Specie in una situazione di ristagnazione economica come quella che viviamo oggi.

IMU, TARI e il mostro delle dieci rate

Ma ora la buona notizia: pagare IMU e TARI sarà un po’ più accessibile. Finalmente si potrà dilazionare il pagamento in dieci rate. Grazie alla Rottamazione quinquies, si apre una finestra di possibilità per tutti quei contribuenti che, per un motivo o per l’altro, si sono ritrovati sommersi dai debiti fiscali. In pratica, puoi metterti in pari col Fisco pagando solo il capitale e qualche spesa extra, lasciando perdere sanzioni e interessi.

Ma devi stare attento: se salti anche una sola rata, addio rottamazione. Brocardi.it ha diffuso le informazioni in merito. Il salto di pagamento fa annullare tutto, facendo tornare gli interessi che arrivano addirittura al pignoramento della casa. Non tutti i Comuni hanno detto sì a questa possibilità però, poiché serve una delibera, e se il tuo ente locale non l’ha fatta, non puoi aderirvi. Inoltre, se eri già decaduto dalla vecchia rottamazione, hai tempo fino al 30 aprile 2025 per ripresentarti pentito e riammesso. Insomma, informati prima del tuo prossimo passo.