Lidl, ha rimesso in vendita l’uovo di Pasqua extra lusso: adesso costa meno di 8€ | File alle casse

L’uovo di Pasqua di Lidl è di nuovo a ruba. Con i rincari sempre più stringenti, serve spendere meno. È la tua occasione.

La Pasqua è ormai dietro l’angolo e, come ogni anno, ci si ritrova immersi in un miscuglio di tradizioni, simboli religiosi e profumo di colombe appena sfornate. Nello Stivale, questa festività ha un sapore tutto particolare, perché ogni regione ha il suo modo di celebrarla. In Sicilia si sfornano cassate e agnelli di marzapane, ad esempio.

Invece in Campania si prepara la pastiera, in Lombardia ci si affida alle colombe glassate, mentre nel Centro Italia impazzano i pranzi in famiglia che durano ore, tra salumi, uova sode e arrosti. Ma al di là delle prelibatezze, la Pasqua resta una ricorrenza legata profondamente alla religione cattolica.

È il tempo della rinascita, del rinnovamento, della speranza. E forse anche per questo motivo, nonostante le mille difficoltà quotidiane, in tanti scelgono comunque di festeggiare, ritagliandosi un momento di gioia, condivisione e qualche coccola dolce. Perché a Pasqua, una fetta di colomba e un pezzetto di cioccolato non si nega a nessuno.

Quando le feste pesano di più

Eppure, come spesso accade, a pagare il conto delle festività sono proprio i più fragili. Le famiglie con meno possibilità economiche non rinunciano a festeggiare, ma devono fare i conti con un budget ristretto. Tra rincari, bollette e carrelli della spesa sempre più cari, mettere in tavola qualcosa di buono diventa difficile.

Questa si aggiunge alla costante e problematica sfida economica quotidiana. Infatti in queste occasioni speciali, il desiderio di regalarsi qualcosa di dolce si scontra con la realtà di portafogli tirati all’osso. Il problema arriva soprattutto per il lunedì di Pasquetta. Ma forse, quest’anno, Lidl aiuterà.

L’uovo Lidl a 8 euro

Ed è proprio in questa atmosfera che Lidl piazza il colpo da maestro: l’uovo di Pasqua extra lusso della linea Deluxe, al prezzo super popolare di soli 8 euro. Ma non parliamo di un uovo qualunque, bensì del più amato tra i golosi: quello al cioccolato al latte con il 40% di nocciole intere. Basta rompere l’incarto dorato per vedere subito che non si tratta di promesse pubblicitarie: le nocciole ci sono, si vedono, si sentono.

Il tutto è certificato da Rainforest Alliance, un’organizzazione non governativa che garantisce la sostenibilità ambientale e sociale del cacao usato. Questo vuol dire che, oltre a gustarsi un prodotto goloso, si può anche avere la coscienza un po’ più tranquilla. Non sorprende quindi che questo uovo sia già tra i più ricercati, dopo il successo dello scorso anno. Lidl riesce così a fare una magia rara: offrire un prodotto di qualità, sostenibile, e soprattutto accessibile. Non sorprende che a dare la notizia sia stato Greenme.it.