QUESTO MARE È UNA BUGIA – Sembra Photoshop, invece è reale: scogli, sabbia fine e relax totale | A un’ora da Roma

Vuoi immergerti in acque cristalline senza prendere un aereo? Basta recarti nel Lazio in un posto davvero incantevole. Andiamo a scoprire qual è.

Il Lazio è noto anche per le sue bellezze paesaggistiche che attirano i turisti provenienti da ogni angolo del mondo. Non è solo una meta culturale, dal momento che permette di vivere delle esperienze più uniche che rare con la natura.

Non mancano luoghi bagnati da acque cristalline che spingono in tanti a prenotare le vacanze nella regione del Lazio. Un comune, per esempio, è famoso per una delle sue spiagge, chiamata Banzai. Il suo territorio comprende i Monti della Tolfa, Capolinaro e il torrente Marangone che segna il confine con Civitavecchia.

Sin dai tempi del Neolitico secondo testimonianze certe pare che ci siano state varie popolazioni insediate. Tra queste c’è sicuramente quella romana che diede il nome Castrum Novum.

Fondata come fortezza a scopo difensivo, durante la prima guerra punica aveva il compito di arrestare l’avanzata dei Cartaginesi. Nel Medioevo rientrò tra i possedimenti territoriali degli Orsini è solo nel 2023 è stato realizzato un progetto di valorizzazione che tuttora è in corso.

Nessun filtro, il mare del Lazio batte tutti

Tra le architetture militari rientra il Castello di Santa Severa, sorto nel Medioevo sui resti di un’antica città etrusca. Poi sono visibili anche quelli di una chiesa paleocristiana che fu dedicata alla giovane Severa di Pyrgi, la quale con i fratelli ricevette il martirio e il 2 luglio 298.

Tra le aree nel verde c’è la Riserva Naturale di Macchiatonda che si trova lungo la costa ed è caratterizzata da una fitta vegetazione. Sicuramente il settore del turismo è molto attivo per la particolare posizione sul mare dove si può praticare il surf da onda.

Meta preferita di coloro che…cavalcano l’onda

Stiamo parlando di Santa Marinella. Si affaccia sul Tirreno ed è la meta preferita dei surfisti provenienti da tutta Europa. Il fondale marino è composto da sassi, rocce e insenature che vale la pena ammirare con i propri occhi. Le acque sono cristalline e attirano tante persone soprattutto nella stagione estiva.

Per i più romantici questo è il luogo ideale per assistere ai tramonti più belli in assoluto. Il castello menzionato prima ha al suo interno anche un ostello con 14 stanze e 40 posti letto. In questo modo sarà possibile vivere l’esperienza di dormire a pochi passi dal mare.