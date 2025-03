Questo lo stanno ignorando tutti: BONUS ARREDAMENTO | Lo Stato ci salva a patto che si firmi questa carta, scadenza imminente

Incredibile ma vero: esiste un nuovo tipo di bonus ma non ne parla nessuno. Scopri tutto quello che c’è da sapere.

L’arredamento di una casa non è solo una questione estetica, ma influisce profondamente sul benessere quotidiano. Uno spazio ben organizzato, armonioso e funzionale migliora l’umore e la qualità della vita. Nel corso degli anni, il mondo dell’interior design ha visto alternarsi stili molto diversi tra loro.

Il minimalismo, ad esempio, con le sue linee pulite, i colori neutri e la riduzione al minimo degli oggetti, ha spopolato per la sua capacità di creare ambienti ordinati e rilassanti. Al suo opposto troviamo lo stile massimalista, che celebra l’accumulo di elementi decorativi, colori sgargianti e mix di pattern audaci, per un effetto più caldo e avvolgente.

Tra questi estremi si collocano molte altre tendenze, come lo stile scandinavo, che punta sulla luminosità e sui materiali naturali, o quello industriale, caratterizzato da elementi grezzi e dettagli metallici. C’è chi preferisce la sobrietà e la praticità, e chi invece ama un arredamento che racconti storie e passioni personali.

Dove comprare i mobili

L’arredamento può essere un investimento importante, ma fortunatamente esistono diverse soluzioni per trovare mobili di qualità senza spendere una fortuna. Ikea è la scelta perfetta per chi cerca design moderno e funzionale a prezzi accessibili. Mondo Convenienza offre alternative ancora più economiche.

Tuttavia la qualità dei materiali può essere inferiore rispetto ad altre marche. Se si cerca qualcosa di più solido e duraturo, Lube è un’ottima opzione per cucine di fascia media-alta, con una maggiore attenzione ai dettagli e materiali più resistenti nel tempo. La scelta dipende dal budget, dalle esigenze di spazio e dalla durata desiderata.

Il bonus definitivo

Cosedicana.com ha diffuso la notizia. Se stai pensando di fare un po’ di rinnovamento a casa, esiste il bonus per te, ma nessuno ne parla. Grazie all’Ecobonus, fino al 31 dicembre 2025 puoi beneficiare di una detrazione fiscale del 50% per l’acquisto e l’installazione di schermature solari, come le tende da sole sulla tua abitazione principale. Se invece l’installazione avviene su una seconda casa, l’aliquota disponibile è del 36%.

Le agevolazioni però non dureranno per sempre: nel 2026 e 2027, la detrazione per la prima casa scenderà al 36% e al 30% per gli altri immobili. Dal 2028, l’aliquota sarà unica per tutti gli immobili al 30% con un limite massimo di 60.000 euro. Per poter usufruire del bonus, le schermature devono rispettare alcuni criteri: devono essere fissate all’edificio, proteggere superfici vetrate, essere installate all’interno o all’esterno delle finestre e rientrare nella categoria delle schermature tecniche. Un’opportunità da non perdere!