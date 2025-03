MUTUI GRATIS 2025, questa è la vera novità del Governo | Presentati con questo foglio e la casa è tua

Se vuoi comprare casa quest’anno cambia tutto. Non serve più nemmeno la busta paga

Acquistare un immobile rappresenta da sempre un passo significativo nella vita di una persona, ma negli ultimi anni questa impresa è diventata ancora più ardua. Le dinamiche geopolitiche globali e l’aumento dell’inflazione hanno contribuito a un incremento dei tassi di interesse, rendendo i mutui più costosi e l’accesso al credito più complesso.

Inoltre, l’instabilità economica ha generato incertezza sia tra i potenziali acquirenti che tra gli istituti finanziari, influenzando negativamente il mercato immobiliare. La Banca centrale europea, consapevole delle difficoltà affrontate dai cittadini europei, ha adottato misure per stabilizzare il mercato.

Attraverso politiche monetarie mirate, la Bce è riuscita a contenere l’inflazione e a ridurre gradualmente i tassi di interesse. Questa strategia ha reso i mutui più accessibili, offrendo una boccata d’ossigeno a chi desidera acquistare casa.

Tuttavia, nonostante questi segnali positivi, l’accesso al credito rimane un percorso irto di ostacoli, soprattutto per determinate categorie di lavoratori.

La documentazione richiesta dalle banche

La richiesta di un mutuo comporta una serie di passaggi fondamentali, attraverso i quali la banca valuta la capacità del richiedente di rimborsare il prestito. Tradizionalmente, gli istituti di credito richiedono una serie di documenti per attestare la solvibilità e la stabilità finanziaria del cliente.

Tra questi, la busta paga rappresenta uno degli elementi principali, in quanto testimonia un’entrata regolare e stabile. Oltre alla busta paga, vengono solitamente richiesti anche documenti di identità, certificato di stato civile, documentazione reddituale come il modello 730 o il modello Unico, per avere una visione completa delle entrate e delle spese.

Oltre a ciò sono necessarie tutte le documentazioni relative all’immobile, come ad esempio il compromesso di vendita, planimetrie e visure catastali.

Addio buste paga

Questa procedura standardizzata sembrerebbe penalizzare i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, che, non disponendo di una busta paga tradizionale, hanno incontrato maggiori difficoltà nell’accesso al credito. Tuttavia, la verità è che proprio in questi casi le banche prevedono procedure diverse. Secondo quanto riportato da Facile.it, ottenere un mutuo senza busta paga è possibile, a patto che il richiedente sia in grado di fornire alla banca altre forme di garanzia. In assenza di queste, è infatti impossibile richiedere il finanziamento.

Le banche, infatti, considerano anche altre forme di garanzia per valutare la solvibilità dei richiedenti. Tra queste il reddito dimostrabile, con la presentazione delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi anni per attestare la continuità e la consistenza delle entrate; inoltre vale anche il patrimonio immobiliare con eventuale possesso di altri immobili che possano fungere da garanzia reale. Non da meno possono essere usate la fideiussione con la presenza cioè di un garante, spesso un familiare, che si impegna a coprire le eventuali insolvenze del mutuatario e le polizze assicurative.