ORA IL BONUS BOLLETTE SI CHIEDE CON UN SMS | Questo è il numero da fare, mandi questo modello e dormi sereno

Finalmente è arrivata per tutti la svolta che stavamo aspettando: il bonus si chiede tramite un semplice messaggio.

Le bollette continuano a essere un incubo per le famiglie italiane. Negli ultimi anni, il costo dell’energia e del gas ha subito aumenti significativi, pesando sul bilancio domestico. Secondo le stime più recenti, il PIL italiano è cresciuto di un modesto 0,7% nel lontano 2023, segno di una ripresa economica ancora fragile.

L’inflazione ha rallentato rispetto ai picchi raggiunti nel 2022, ma il costo della vita rimane elevato. La spesa per luce e gas incide in modo pesante sul budget delle famiglie, con aumenti che hanno reso ancora più difficile arrivare a fine mese.

Mentre il governo ha introdotto misure per contenere gli aumenti, la realtà è che il caro bollette continua a rappresentare una delle preoccupazioni principali per milioni di italiani. Ma intanto, negli ultimi giorni, i riflettori sono puntati sulle condizioni di salute di Papa Francesco.

Chi pensa alle famiglie?

I media e i social sono pieni di aggiornamenti sulle visite del pontefice in ospedale e sulle preghiere dei fedeli. Ma mentre l’attenzione si concentra sul Vaticano, le famiglie italiane si trovano a fare i conti con un altro problema più terreno: le bollette da pagare.

Ogni mese è una corsa contro il tempo per riuscire a saldare le utenze e far quadrare il bilancio familiare. Gli stipendi rimangono invariati, ma le spese aumentano costantemente. La preoccupazione per il Papa è legittima, ma nel frattempo le famiglie si chiedono come potranno permettersi di pagare il riscaldamento nei prossimi mesi.

La svolta: il bonus tramite sms

Today.it ha diffuso la notizia. Per chi fatica a far fronte alle spese, arriva una buona notizia: ora si può richiedere il bonus bollette anche via sms. Ovviamente intendiamo che mandare un sms al proprio Caf per prendere un appuntamento è la scelta più smart. Questa nuova modalità rende più semplice l’accesso agli aiuti statali, evitando lunghe trafile burocratiche. Per ottenere il bonus sociale o il nuovo bonus per le bollette, è necessario presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) e ottenere un’attestazione Isee che rientri nei limiti previsti.

Ma come si ottiene l’Isee? Si tratta di un indicatore che valuta la situazione economica di una famiglia, determinando l’accesso a prestazioni sociali agevolate. Per ottenerlo, bisogna compilare la Dsu, un documento che raccoglie le informazioni economiche e patrimoniali del nucleo familiare. Questa dichiarazione può essere presentata o presso un Caf oppure online, tramite il sito dell’Inps compilando il modulo dedicato. Se si è in difficoltà, inoltre, è possibile consultare alcuni tutorial online. Se ancora non sei sicuro, tranquillo: chiama il numero del Caf, prendi un appuntamento e faranno tutto loro.