Quanto è diffuso tra i romani il gratta e vinci?

Il Gratta e Vinci, uno dei giochi più popolari tra tutti, ha una grossa diffusione in tutta Italia e, ovviamente, anche nella Capitale. Vediamo come funziona questo gioco semplice e divertente (vietato ai minori).

Il Gratta e Vinci, gioco gestito dall’ Agenzia Dogane e Monopoli , è molto diffuso e molto apprezzato in tutta Italia. Certo, anche a Roma ha i suoi estimatori per la velocità e la facilità di gioco. Questo tipo di lotteria, infatti, viene detta istantanea e si può scoprire subito se si è vinto a differenza delle grandi lotterie a estrazione come la Lotteria Italia. Visto il grande successo del gambling digitale, negli ultimi anni abbiamo gratta e vinci online con cui si può giocare, appunto, online ovunque ci si trovi e non per forza con il cartaceo. Vediamo come funziona.

Come si gioca ai gratta e vinci?

Il funzionamento del gioco è, decisamente intuitivo. Basta, infatti, come in tutto il mondo per le lotterie, acquistare un biglietto, togliere la vernice che viene applicata sopra e controllare se abbiamo vinto, attraverso qualche combinazione, un po’ di soldi. Ovviamente ogni combinazione è differente, ogni tipo di gratta e vinci ha un suo regolamento con premi che differiscono di tagliando in tagliando.

I tagliandi cartacei di Gratta e Vinci si possono acquistare nelle ricevitorie, autogrill, bar, edicole, tabaccherie e qualsiasi rivenditore autorizzato. Abbiamo diversi tipi di biglietti a prezzi differenti: si parte da 1 euro fino ad arrivare a 20 euro. Per quanto riguarda i gratta e vinci affidabili online il sistema è praticamente lo stesso. Si gioca, però, sul proprio cellulare o sullo schermo del proprio pc senza dover, di persona, acquistare il biglietto di carta e grattare con una moneta.

Interessante, sicuramente, la tecnologia e ancora più interessante la comodità di poter fare tutto quello che ci piace in casa o ovunque ci troviamo in quel momento. I premi? Anche quelli cambiano in base al costo del biglietto e in base alle combinazioni che è possibile trovare. Si possono vincere premi molto alti se il costo del biglietto è più elevato. Altrettanto interessanti sono i premi più piccoli spendendo solo un euro per il tagliando che ci piace di più.

Insomma, nel settore gioco possiamo affermare che, con le slot machine, i Gratta e Vinci sono un tipo di gioco molto semplice, in cui non c’è nessuna strategia da sfoggiare ma solo tanta fortuna. Certo, troveremo sempre qualcuno che ci dirà che si può capire dove e come trovare un biglietto vincente ma non è vero nulla, non c’è nessun tipo di trucco che ci permetta di capire quale sia un biglietto vincente se non la sorte. Pensiamo, dunque, solo al divertimento e se non abbiamo voglia di andare in bar o ricevitorie, comprare gratta e vinci online è un’ottima soluzione. Lo sappiamo, noi romani siamo un po’ pigri e, in molti casi, questa nuova era digitale fa al caso nostro. Senza immaginare chissà quali prospettive, solo per il divertimento di passare qualche minuto a stuzzicare un po’ di fortuna.

