Perché Telegram è meglio di WhatsApp?

Negli ultimi anni, le app di messaggistica istantanea hanno preso il sopravvento sui mezzi di comunicazione tradizionali. In molti casi si sono trasformate in una sorta social, tanto che i migliori provider di servizi per i social offrono pacchetti dedicati, come ad esempio la possibilità di comprare membri Telegram . Tra le app più popolari, si annoverano WhatsApp e Telegram, che rappresentano due dei principali player del mercato.

Differenze tra Telegram e Whatsapp

Sebbene le due app si occupino entrambe di messaggistica, hanno caratteristiche molto diverse sia in termini di riservatezza che di disponibilità. Vediamo di seguito perché, secondo gli esperti del settore, Telegram è, sotto molti aspetti, da preferire a Whatsapp.

Privacy

Uno dei principali punti di forza di Telegram, rispetto a WhatsApp, è la privacy. Telegram è stato progettato con una forte attenzione alla sicurezza, e offre una serie di funzionalità avanzate per proteggere la privacy degli utenti. Inoltre, Telegram non condivide i dati con terze parti, a differenza di WhatsApp, che condivide alcune informazioni con Facebook.

Customizzazione

Telegram offre ai propri utenti una maggiore personalizzazione rispetto a WhatsApp. Ad esempio, Telegram consente di creare chat di gruppo con fino a 200.000 partecipanti. Inoltre, Telegram offre una serie di funzionalità di personalizzazione, come la possibilità di personalizzare lo sfondo, i suoni e le notifiche per ciascuna chat.

Funzionalità avanzate

Telegram offre una serie di funzionalità avanzate che non sono disponibili su WhatsApp. Ad esempio, Telegram consente di inviare file di grandi dimensioni, fino a 2 GB, mentre WhatsApp supporta solo file fino a 100 MB. Inoltre, Telegram offre la possibilità di creare sondaggi all’interno delle chat, di programmare l’invio di messaggi e di utilizzare i bot per automatizzare alcune attività.

Disponibilità multi-piattaforma

Telegram è disponibile su una vasta gamma di piattaforme, tra cui iOS, Android, Windows, Mac e Linux. Di fatto, in Italia, molte istituzioni e testate usano Telegram per comunicare con i propri utenti.

Open Source

Un altro vantaggio di Telegram rispetto a WhatsApp è che Telegram è open source, il che significa che il codice sorgente è disponibile al pubblico e può essere modificato e migliorato dagli sviluppatori di tutto il mondo. Ciò significa che Telegram è soggetto a una maggiore revisione della comunità di sviluppatori e utenti, cosa che aumenta la sicurezza e l’affidabilità dell’app.

Supporto agli utenti

Telegram offre un supporto agli utenti di alto livello, si può contattare il team di supporto di Telegram per risolvere qualsiasi problema o dubbio. Inoltre, Telegram ha una vasta comunità di utenti in grado di fornire supporto e rispondere alle domande in modo rapido ed efficace.

Nessun limite di archiviazione cloud

Telegram offre un’opzione di archiviazione cloud gratuita e illimitata per tutti gli utenti, il che è particolarmente utile se si utilizzano più dispositivi.

Bot e integrazioni avanzate

Telegram offre una vasta gamma di bot e integrazioni avanzate, che possono essere utilizzati per diversi scopi. I bot di Telegram possono essere d’aiuto per creare sondaggi e giochi, oltre che per automatizzare i compiti quotidiani, come la programmazione di promemoria e l’invio di messaggi automatici. Inoltre, Telegram è ben noto per le sue integrazioni avanzate, che possono essere utilizzate per integrare Telegram con altre applicazioni e servizi.

Chat segrete

Un altro grande vantaggio di Telegram sono le sue chat segrete. Queste chat assicurano una maggiore sicurezza e privacy, poiché i messaggi vengono crittografati end-to-end e possono essere impostati per auto-distruggersi dopo un certo periodo di tempo. Questo significa che si possono inviare messaggi delicati e confidenziali in modo sicuro e senza preoccuparsi di eventuali intrusioni o intercettazioni.

Canali e gruppi

Infine, Telegram offre una vasta gamma di canali e gruppi a cui ci si può unire per essere aggiornati su una vasta gamma di argomenti. Ci sono canali e gruppi per tutto, dalle notizie e gli aggiornamenti tecnologici, alla musica e all’intrattenimento. Inoltre, Telegram offre opzioni avanzate di gestione dei gruppi, tra cui:

La possibilità di nominare amministratori e moderatori

Limitare i messaggi

Impostare le autorizzazioni per i membri del gruppo.

Per concludere

In sintesi, Telegram offre molte funzionalità avanzate che lo rendono una scelta migliore rispetto a WhatsApp, soprattutto per coloro che cercano una maggiore personalizzazione, sicurezza e privacy. Con la sua vasta gamma di funzionalità, dal supporto agli utenti alle chat segrete e ai canali, Telegram è una scelta eccellente per chiunque desideri una piattaforma di messaggistica istantanea di alta qualità e sicura, senza contare che, viste le sue molteplici funzionalità, si sta trasformando in una sorta di social, tanto quanto Instagram o Twitter.

© Riproduzione riservata