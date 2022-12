Qatar 2022, sorpresa Marocco: il tebellone dei quarti

Questo Mondiale ha regalato non poche sorprese, a partire dai gironi, dove squadre blasonate come Germania, Belgio e Uruguay hanno pagato un atteggiamento troppo superficiale uscendo anticipatamente. La sorpresa maggiore risiede sicuramente nella compagine del Marocco, che proprio ieri ha eliminato una delle favorite al titolo come la Spagna, annientata ai calci di rigore a seguito di tre errori consecutivi dal dischetto. Ziyech e compagni hanno finora proposto un buon calcio, fatto sì di individualità, ma anche di un corposo spirito di gruppo in grado di resistere anche alle super potenze. Già durante i gironi infatti, gli africani avevano battuto con un netto 2-0 il Belgio di Roberto Martinez.

Qatar 2022, il programma dei quarti di finale

Tra due giorni quindi avranno inizio le fasi eliminatorie dei quarti di finale, che vedranno le maggiori Big come Francia, Portogallo, Olanda, Brasile, Argentina e Inghilterra, fare compagnia a compagini “meno note” come la Croazia di Luka Modric e, per l’appunto, il Marocco di Ziyech e Hakimi:

Quarti di finale

Croazia-Brasile (9 dicembre 2022 ore 16:00)

Olanda-Argentina (9 dicembre 2022 ore 20:00)

Marocco-Portogallo (10 dicembre 2022 ore 16:00)

Inghilterra-Francia (10 dicembre 2022 ore 20:00)

*Foto dal profilo Facebook FIFA

