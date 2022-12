Qatar 2022, continua la favola Marocco: domani al via le semifinali

Il Mondiale in Qatar ha sancito altre due eliminazioni di lusso durante i quarti di finale. Il Marocco continua a stupire grazie alla vittoria per 1-0 dello scorso 10 dicembre contro il Portogallo. Grazie alla rete di En Nesyri gli africani sono passati al turno successivo e ad attenderli ci sarà la Francia.

Nell’altro quarto invece è stato il Brasile a fare le spese di una Croazia che ha avuto la meglio ai calci di rigore. Dopo i tempi regolamentari il Brasile, passato in vantaggio grazie a Neymar, si è fatto raggiungere da Petkovic al 117′. Dal dischetto sono stati fatali gli errori di Rodrygo e Marquinhos, così i sudamericani hanno fallito per la seconda volta consecutiva l’obiettivo di vincere la massima competizione internazionale.

Ai rigori si è decisa anche Olanda-Argentina, con i sudamericani che si sono portati sul 2-0 fino all’83’ quando Weghorst ha prima accorciato le distanze e poi pareggiato dopo 11 minuti di recupero. A nulla è servita la doppietta dell’olandese, che a causa degli errori dal dischetto di Van Dijk e Berghuis ha salutato il Mondiale anzitempo insieme ai compagni.

La sfida storica tra Francia e Inghilterra si è conclusa con il risultato di di 2-1 in favore dei transalpini. Olivier Giroud è stato nuovamente decisivo per il cammino della Francia, così come in negativo lo è stato Harry Kane, il quale all’84’ ha fallito l’occasione di pareggiare sbagliando un calcio di rigore. L’attaccante del Tottenham aveva pareggiato nel secondo tempo proprio sfruttando la massima punizione. Domani andrà in scena la prima semifinale che deciderà pertanto la prima finalista di questo Mondiale invernale.

Mondiali 2022: Il programma delle semifinali

Croazia-Argentina – 13 dicembre ore 20:00

Francia-Marocco – 14 dicembre ore 20:00

