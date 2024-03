Puzza di fritto, ti bastano 30 centesimi per eliminare l’odore: il segreto di Benedetta Rossi che usa sempre

Puzza di fritto, con soli 30 centesimi pupi risolvere la spinosa faccenda. Te lo dice Benedetta Rossi.

Solitamente, per fare contenti i più golosi e i nostri bambini, accettiamo di prenderli per la gola realizzando dei fritti, che non sono proprio il massimo per la loro e la nostra salute. Dunque la parola chiave è moderazione. Il problema, come molte casalinghe sostengono, anche le più esperte, è che come iniziano a friggere l’odore del fritto si fa sentire in maniera molto prepotente.

Inoltre non è poi così facile eliminarlo. Il primo consiglio che vi diamo in proposito è quello di chiudere le porte delle altre stanze della vostra casa, per fare sì che non si espanda in esse. Chiudete poi anche quelle della cucina e tendete ad arieggiare il più possibile se le condizioni climatiche lo consentono. Voi stessi che friggete non indossate gli stessi abiti che poi indosserete durante il pasto, perché si impregneranno di questa puzza.

Possibilmente copritevi anche i capelli o il capo con una cuffietta. Basta quella anche solo quella che utilizzate facendo la doccia. Una volta fritte le pietanze e sistemato la cucina, lavatevi con cura e cambiatevi gli indumenti. Tuttavia per dire un bel ciao ciao con la manina alla terribile puzza di fritto nella vostra cucina non commettete il fatale errore di spruzzare del deodorante per ambienti.

Puzza di fritto, via con un rimedio naturale

Difatti se lo farete non otterrete alcun risultato positivo. In che senso? Che cosa vogliamo dire? Semplicemente perché alla puzza già presente si mischierà un altro odore, creando un mix orribile e ancora più difficile da eliminare. Dunque che fare? Per prima cosa niente panico. Del resto, si sa , che lui così come la fretta non ci portano mai e poi mai a nulla di buono.

Il suggerimento per risolvere la spinosa questione ce lo dona Benedetta Rossi che in cucina sa decisamente il fatto suo. Lei ci consiglia su come agire dopo aver fritto, senza però perdere tempo in maniera efficace e molto semplice. Non dovrete utilizzare alcun detersivo ma puntare squisitamente sul naturale, con qualche cosa che avrete certamente a diposizione nelle vostre dispense.

Basta un’arancia o poco più

In poche parole vi basterà mettere un pentolino di acqua sul fuoco. Come avrà raggiunto lo stato di ebollizione aggiungete una scorza di arancia e poca cannella. Dunque con circa 30 centesimi, visto che al kg le arance costano 1,69€, potrete risolvere la questione. Se preferite potete utilizzare loro posto alle bacche di ginepro o noce moscata o ancora chicchi di caffè e anice stellato.

Infine, sono speciali pure le bucce di mandarino e i chiodi di garofano. In ogni caso, sebbene l’unione di questi speciali elementi emani un profumo delizioso e rilassante, nonché in grado di eliminare odori e puzza di frutto, ricordatevi che dovremo comunque arieggiare la stanza, aprendo le finestre e azionando la cappa.