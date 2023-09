Putin e Kim Jong-un, visita nel comosdromo – Video

(Adnkronos) – Vladimir Putin riceve Kim Jong-un prima del summit di oggi, 13 settembre 2023, e accompagna il leader della Corea del Nord in una visita nelle strutture del cosmodromo di Vostochny. A Kim, in particolare, viene mostrato come viene assemblato il veicolo di lancio Angara. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

