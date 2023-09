Notte di sbarchi a Lampedusa

(Adnkronos) – Non si ferma la nuova ondata si sbarchi di migranti a Lampedusa. La notte scorsa sono stati circa 1.000 i migranti, quasi prevalentemente uomini, arrivati al molo Favaloro dell'isola. In 23 sbarchi. Soltanto ieri sono stati oltre 100 gli sbarchi avvenuti, per un totale di oltre 5.000 persone. Sul molo sono ancora in centinaia in attesa di essere trasferiti all'hotspot. E sembra che siano in arrivo altri barchini con altre decine di migranti a bordo. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata