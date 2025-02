Pulizie domestiche, da domani puoi riposare sul divano | Ci pensa questo ROBOT, costa pochissimo e consuma meno

Finalmente il robot che stavi aspettando da tutta la vita: ecco come fare per ottenerlo e stravaccarti sul divano.

Ti svegli con la sensazione di aver dormito troppo poco. Bevi un caffè al volo mentre controlli le notifiche sul telefono. Corri al lavoro, bombardato da email, messaggi, riunioni. Torni a casa stanco, ma il tempo per rilassarti sembra non esistere: ci sono mille cose da fare, la cena da preparare, la casa da sistemare, magari un po’ di palestra.

Poi via, sul divano a scrollare lo smartphone fino a crollare di nuovo. La giornata è finita e la sensazione è sempre la stessa: non hai avuto un momento per te. La nostra società sembra averci trasformato in macchine costantemente sovraccariche. Viviamo in un flusso continuo di sovrastimolazione.

Notifiche che squillano, contenuti da consumare, impegni da rispettare. Non c’è mai una vera pausa. E, quando finalmente arriva il fine settimana, lo passiamo a recuperare tutto quello che non siamo riusciti a fare nei giorni precedenti. È un ciclo senza fine, e il risultato è un costante livello di stress che ci lascia esausti.

La settimana corta: un sogno possibile?

In Giappone e in Corea del Sud, alcune aziende stanno sperimentando la settimana lavorativa di quattro giorni. I risultati? Dipendenti più produttivi e meno stressati. Anche in Europa si stanno facendo tentativi simili, con paesi come il Belgio che danno la possibilità di concentrare le ore lavorative su meno giorni.

E in Italia? Beh, qui la gestione del tempo libero è ancora un concetto relativo. Il giorno di riposo spesso non è sinonimo di relax, ma di faccende domestiche, spesa, commissioni. Molti di noi hanno il classico “giorno libero” che si trasforma magicamente in una sessione di pulizie approfondite. La casa non si sistema da sola… o forse sì?

Il robot salvatempo

Se il tempo libero è poco, perché non delegare almeno le faccende domestiche? I robot aspirapolvere Roomba non sono solo elettrodomestici, ma veri e propri assistenti smart per la gestione della casa. Grazie alla loro tecnologia di mappatura intelligente, possono navigare autonomamente tra mobili e ostacoli, garantendo una pulizia ottimale senza bisogno del tuo intervento.

Dello stesso robot ci sono diversi modelli, come indicato da Ilsabato.com. Il Roomba Combo j7, dotato di base autosvuotante, aspira e lava i pavimenti in totale autonomia; il Combo j5, con mappatura intelligente e potente sistema di aspirazione; il Combo 2 Essential, con svuotamento automatico e quattro livelli di aspirazione. I prezzi si aggirano intorno ai 650 euro per il primo modello, 500 euro per il secondo e i restanti due 350 e 300 euro. Un robot aspirapolvere potrebbe essere il primo passo per prendersi davvero del tempo per sé.