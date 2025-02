Benessere 2025, ritorno al passato? I nuovi trend

Il futuro del benessere sarà un ritorno al passato? Secondo il Global Wellness Institute (GWI), che ha presentato il suo atteso report mondiale dei trend 2025 a New York, la risposta è affermativa. Tra disconnessione digitale, saune sociali, fitness estremo e viaggi slow, il panorama del wellness si evolve in direzioni sorprendenti, dividendosi tra il desiderio di una vita più semplice e analogica e l’adozione di tecnologie avanzate per migliorare le performance fisiche e mentali.

Se da un lato si registra un aumento della “indigestione digitale” – con Millennials e Gen Z in prima fila tra coloro che cercano una via di fuga dall’iperconnessione – dall’altro assistiamo a un’esplosione di tendenze wellness che abbracciano sia la natura e le esperienze pre-digitali, sia la biologia aumentata per il potenziamento delle capacità umane. Il 2025, dunque, sarà un anno cruciale per il benessere analogico e per la ridefinizione dei modelli di fitness e wellness.

1. Il ritorno al benessere analogico: meno schermi, più esperienze reali

Lo slogan del futuro potrebbe essere “Scroll less, live more”. Nel 2025, le persone cercheranno di disconnettersi dal mondo iperconnesso e di abbracciare attività fisiche e mentali analogiche.

Dai corsi di ceramica e calligrafia ai viaggi detox nella natura senza smartphone, il wellness analogico sta ridefinendo le modalità di benessere, creando nuovi spazi di aggregazione:

Cabine di detox digitale immerse nella natura, come quelle del brand Unplugged, attive nelle campagne del Regno Unito.

Viaggi senza telefono, come le esperienze fitness all’aria aperta organizzate da FLTO, presenti in località esclusive in Italia (Puglia, Costiera Amalfitana e Roma).

Resort benessere con esperienze preindustriali, come il sudafricano Soetmelksvlei, dove si impara a fare il fabbro e a macinare il grano.

Saune e palestre che scambiano gli smartphone con “kit di disintossicazione digitale”, contenenti macchine fotografiche Polaroid, mappe cartacee e giochi da tavolo.

Il fenomeno è ormai una vera rivoluzione: il futuro della salute mentale e fisica si allontana sempre più dagli schermi e abbraccia un concetto di benessere più tangibile e concreto.

2. La rinascita delle saune: dal relax alla socializzazione

Le saune stanno vivendo un nuovo Rinascimento. Da esperienza individuale e introspettiva, stanno diventando luoghi di socializzazione e intrattenimento.

Le saune urbane di New York e Chicago, le saune rustiche sul lungomare di Oslo e Brighton e le saune galleggianti sui fiordi norvegesi sono solo alcuni esempi della nuova tendenza globale.

La tradizione europea dell’Aufguss, che prevede l’uso di erbe aromatiche e getti di vapore, si sta diffondendo rapidamente in tutto il mondo, con saune che ospitano eventi come:

DJ set e performance artistiche

Esperienze immersive con arte digitale

Sessioni di ascolto profondo con vinili nelle saune (Deep Listening Sauna Sessions)

Le saune sociali diventano quindi nuovi luoghi di aggregazione per chi cerca benessere e connessione umana al di fuori di bar e locali notturni.

3. Il wellness per adolescenti: una risposta alla crisi di salute mentale

Il 2025 segnerà un cambio di paradigma nel benessere degli adolescenti, con spa e centri wellness che si concentrano su programmi dedicati a ragazzi e ragazze.

Santuari digital detox per adolescenti a Bali, che offrono esperienze immersive nella natura per combattere lo stress digitale.

Terapie del surf nel Regno Unito e in Marocco, per unire sport e mindfulness.

Ritiri di benessere per giovani (come i campi Rewire in Inghilterra) con attività all’aperto, meditazione e immersione nella natura.

Catene alberghiere come Rosewood e Carillon Miami, che offrono programmi benessere personalizzati per adolescenti.

4. Sostenibilità nelle spa: il problema dell’acqua

Con la crisi climatica e la crescente scarsità d’acqua, il settore del wellness si trova di fronte a una sfida cruciale: ridurre il consumo idrico nelle spa.

Alcuni esempi di innovazione:

Rancho La Puerta in Messico ha investito in un sistema di depurazione avanzato da 5 milioni di dollari per riciclare le acque reflue.

Spa con riciclo delle acque grigie e circuiti chiusi per ridurre gli sprechi.

Docce a basso consumo nei resort wellness, per limitare il consumo d’acqua per ospite.

Un cambio necessario per rendere il benessere più sostenibile e responsabile.

5. Fitness estremo e biologia aumentata

Se da un lato il benessere analogico guadagna terreno, dall’altro cresce il trend del fitness potenziato dalla tecnologia.

Dispositivi wearable con AI, come le cuffie Neurable, che migliorano le prestazioni cognitive e aiutano a gestire lo stress.

Abbigliamento robotico, come i pantaloni MO/GO, che aumentano la forza muscolare del 40%.

Sfide ultra-fitness, come le maratone estreme nel deserto o le gare di resistenza nei ghiacci.

Tecnologie per migliorare la longevità e le prestazioni fisiche, con aziende come Nike e Adidas che investono in soluzioni avanzate.

Un trend che attira sempre più appassionati alla ricerca di prestazioni fisiche e mentali senza precedenti.

6. Wellness anti-dipendenze

Il wellness inizia a occuparsi attivamente di dipendenze (da alcol, droghe, tecnologia).

Nuovi integratori per la riduzione del danno (come GreenOut, che riduce gli effetti del THC).

Applicazioni per gestire la dipendenza da smartphone, con programmi di detox digitale progressivi.

Resort per la riabilitazione di lusso, come Les Alpes in Svizzera, che offre trattamenti per dipendenze da social media a un costo di 50.000 dollari a settimana.

7. Viaggi wellness in treno e in nave

Il turismo slow conquista il settore benessere.

Crociere wellness con trattamenti olistici e attività rigenerative.

Viaggi in treno con Spa a bordo, come il Royal Scotsman di Belmond e il Venice Simplon-Orient-Express.

Treni e navi con programmi detox digitali, per un’esperienza di relax totale.

8. Il Medio Oriente come leader del wellness

I Paesi arabi stanno investendo miliardi nel settore del benessere, trasformandosi in hub globali per la salute e il turismo wellness.

Progetto AMAALA in Arabia Saudita, con 30 destinazioni wellness di lusso.

Oman e Emirati Arabi, con focus sulla prevenzione sanitaria e sull’intelligenza artificiale nel wellness.