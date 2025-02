Folletto? No grazie, LIDL offre di meglio | Con circa 100€ porti a casa l’amico delle massaie, mai successo prima

Lidl ha lanciato un’offerta davvero imperdibile per coloro che amano prendersi cura della casa e non solo. Ecco tutti i dettagli.

Lidl è una catena europea di supermercati di origine tedesca fondata nel 1973. Tuttavia dopo qualche anno l’attenzione fu focalizzata sul settore dei discount e da allora la sua diffusione è avvenuta a macchia d’olio.

Il primo punto vendita aperto in Europa fu quello nel Regno Unito nel 1994 e nel 2003 ha fatto un fatturato di 114 miliardi di euro. Questo significa che ha avuto un impatto più che positivo sulle persone.

In poche parole hanno messo a disposizione due prodotti molto richiesti in Italia, ma per questioni economiche molte famiglie ci rinunciano.

Per fortuna sul volantino Lidl ci sono questi prodotti che hanno entusiasmato gli animi della massa proprio perché sono messe a disposizione a un costo davvero sorprendente. Nel primo caso si menziona il Monsieur Cuisine Smart, un dispositivo in grado di cucinare allo stesso tempo vari prodotti.

Lidl batte tutti proponendo dei prezzi assurdi

Basta mettere all’interno il cibo e il gioco è fatto. Non resta altro da fare che attendere la cottura del cibo. È possibile cuocere il sottovuoto, sminuzzare, emulsionare e ridurre in poltiglia in base alle proprie esigenze culinarie. Non mancheranno gli accessori come il frullatore, il battitore che fanno parte del dispositivo stesso.

E adesso si passa alla Folletto! Lidl ha lanciato sul mercato un prodotto munito di sistema che riesce a spazzolare, pulire e lavare in contemporanea. Munito di un doppio serbatoio che non solo aspira e fa le pulizie, ma lava anche facendo ricorso a acqua pulita. È stato riconosciuto uno dei migliori in assoluto dagli esperti di Altroconsumo non solo per l’efficacia, ma anche per il prezzo.

Due prodotti regalati ai fedeli clienti

Per quanto riguarda la questione del Monsieur Cuisine Smart costa 400 euro. Certo, può sembrare una cifra inaccessibile per tanti, ma Lidl fa leva sui buoni pari al valore dei prodotti acquistati. Quindi se si spende questa cifra si avranno dei buoni dello stesso valore da utilizzare per fare la spesa.

Per quanto riguarda invece il prodotto che ricorda la Folletto può essere tuo a 149 euro. Basta pensare che l’aspirapolvere Folletto Nuovo VK 150 con HD 50 tubo con accessori inclusi su Amazon si può acquistare al prezzo di 379 euro. Ciò significa che si tratta di un vero e proprio affare per coloro che intendono acquistarne uno senza svuotare del tutto il portafoglio. E tu cosa aspetti? Dovresti affrettarti perché in tanti già si sono recati presso un punto vendita Lidl.