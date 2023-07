Psg, Mbappé atteso al centro sportivo per allenarsi

(Adnkronos) – Non selezionato per il tour pre-stagionale del Psg in Giappone e Corea, Kylian Mbappé ha appuntamento al centro di formazione di Poissy alle 16.00. Gli allenamenti per i giocatori che non volano a Osaka sono previsti per le 17:00. La squadra che accompagnerà il nuovo allenatore Luis Enrique sull'aereo per il Giappone è stata annunciata venerdì sera, con il nome di Mbappe che brilla per la sua assenza. La stella francese ha rivelato all'inizio di questa estate che non avrebbe firmato un nuovo contratto al Parc des Princes. Mbappè ha aggiunto che aveva in programma di giocare per il Psg durante la stagione ma questo significherebbe che senza rinnovo potrebbe partire gratuitamente la prossima estate. Mbappé, che è stato fortemente legato al passaggio al Real Madrid, ha giocato per il Psg in un'amichevole contro Le Havre venerdì, segnando il secondo gol nella vittoria per 2-0. Suo fratello di 16 anni Ethan è incluso nella squadra del tour insieme a nomi come Neymar, il cui futuro è stato anche oggetto di speculazioni. Il Psg giocherà le partite contro l'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e il Cerezo Osaka a Osaka la prossima settimana prima di affrontare l'Inter a Tokyo il 1° agosto e la squadra sudcoreana Jeonbuk Motors due giorni dopo. —[email protected] (Web Info)

