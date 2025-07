AUTO BLOCCATA – Se manca questo accessorio sul seggiolino, perdi l’omologazione: la Polizia può impedirti di ripartire | Multe salatissima

D’ora in poi in auto sarà obbligatorio avere questo accessorio altrimenti saranno guai seri. Ecco a tutti i dettagli.

Sul sito virgilio.it è stata riportata una notizia che interessa soprattutto coloro che non sono soli in auto. Inevitabilmente hanno dei passeggeri, dunque è fondamentale non trascurare dei dettagli che possono davvero fare la differenza.

Del resto la sicurezza delle persone è sempre al primo posto. Stiamo parlando in particolar modo di quelli che in auto hanno con sé i figli piccoli. In questo caso è fondamentale avere un seggiolino, però solo in pochi conoscono come si usa e quando deve essere cambiato.

A tal proposito è stata presa in considerazione la principale azienda italiana che si occupa del brand Chicco, Artsana Group. Al suo interno c’è un laboratorio dove si fa ricorso a un simulatore di crash test per seggiolini auto presente nel nostro Paese.

Ecco cosa non deve mancare mai nella tua auto

Prima cosa è importante l’omologazione del seggiolino, una vera garanzia per la sicurezza dei più piccoli. Uno omologato vuol dire che ha superato dei test rigidi svolti da autorità competenti e di solito riportano un etichetta arancione. Dal 2024 non c’è più il modello R44, bensì ECE R129. Poi bisogna mettere il seggiolino in senso contrario di marcia perché la normativa R124 lo impone fino ai 15 mesi di età.

Il motivo è semplice: nel caso di un tamponamento il collo del piccolo non sarebbe in grado di tollerare l’effetto frusta, quindi così facendo si protegge ancora di più il corpicino. Per questo motivo se la Polizia nota che questo dettaglio è stato trascurato ci saranno delle multe da pagare. E non è finita qui!

Dettagli che sicuramente pochi conoscono

Anche se il motore è spento bisogna prestare attenzione, soprattutto alla posizione del piccolo nel seggiolino. Di solito tendono a inclinare la testa in avanti mentre dormono, dunque per evitare la compromissione del funzionamento delle vie respiratorie si deve reclinare lo schienale. Testa, collo e busto devono essere ben allineati e le gambe piegate. Inoltre si invitano le persone a farne uso anche per spostamenti brevi e ad acquistare un seggiolino tenendo conto dell’altezza e non del peso del piccolo.

Il seggiolino deve essere collocato in posizione centrale e posteriore perché la più protetta da eventuali urti laterali. In caso di incidenti il seggiolino deve essere sostituito perché le strutture interne potrebbero essere compromesse. Infine solo al di sotto dei 150 cm di altezza il bambino deve essere trasportato con un sistema omologato.