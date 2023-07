Morte Purgatori, pm conferiscono incarico: martedì tac, mercoledì autopsia

(Adnkronos) – E’ stato conferito questa mattina dai pm della procura di Roma all’istituto di medicina legale del Policlinico di Tor Vergata l’incarico per eseguire l’autopsia sul corpo di Andrea Purgatori, morto a Roma mercoledì scorso. L’esame autoptico, che verrà effettuato mercoledì, sarà preceduto martedì da una tac. Se poi si renderà necessario potrebbe essere chiesta un’ulteriore consulenza. Intanto due persone, che operano in una struttura di diagnostica, sono iscritte nel registro degli indagati nel fascicolo, in cui si procede per l’ipotesi di omicidio colposo, aperto a seguito dell’esposto presentato dalla famiglia del giornalista. Nella denuncia depositata a piazzale Clodio nei giorni scorsi i familiari hanno chiesto che venga fatta luce sulla correttezza della diagnosi refertata al giornalista e delle cure apportate. —[email protected] (Web Info)

