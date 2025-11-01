Pronto soccorso a pagamento: parte la tariffa fissa da 25€ | Se non saldi subito non ti visitano
Gli ospedali non sono più gratis. Da oggi ti tocca pagare 25 euro solo per essere visitato al pronto soccorso
Nel corridoio in penombra del pronto soccorso, ogni sguardo è colmo di attesa. Ma oggi, insieme alla paura per il dolore, cresce un’altra inquietudine: l’idea che oltre alla cura ci si possa aspettare un conto da pagare subito.
Da qualche tempo, infatti, tra i pazienti serpeggia la percezione di un nuovo obbligo: il pagamento immediato del ticket al momento dell’accesso al pronto soccorso.
Un’insidia che alimenta malcontento e timore, soprattutto tra chi vive già in bilico tra spese domestiche e una salute fragile.
C’è chi decide di rimandare un controllo, chi è tentato di evitare la corsa in ospedale per non ritrovarsi con un esborso inatteso. Le discussioni sulla giustizia di questa imposizione stanno diventando un tema caldo nei bar e sui gruppi social.
Il sistema sanitario italiano
L’Italia, va detto, ha un sistema ospedaliero che funziona grazie a primari storici, medici dedicati e tecnologie all’avanguardia. Nei pronto soccorso si affrontano emergenze reali, gravidanze complicate, traumi e patologie improvvise. Il triage, con codici di priorità, rosso, arancione, azzurro, verde, stabilisce l’urgenza e la priorità dell’intervento.
Va però anche ricordato che il nostro sistema è sottoposto a una forte pressione: carenza di personale, sovraffollamento e liste d’attesa lunghe sono realtà quotidiane. In confronto con altri paesi europei, l’Italia registra costi inferiori e tariffe più basse, ma subisce problemi strutturali che influenzano anche l’esperienza al pronto soccorso.
Nel pubblico, l’accesso è garantito 24 ore su 24, e le emergenze vere dovrebbero essere trattate gratuitamente. Tuttavia, c’è una notizia che fa tremare i cittadini.
Cosa cambia sul ticket
La verità è che quando si accede con disturbi minori, che potrebbero essere gestiti dal medico di base, il ticket può essere richiesto. La quota in questione è un contributo fisso di 25 euro. Il principio è chiaro: evitare che il pronto soccorso diventi sostitutivo dell’ambulatorio territoriale. Ma il confine tra urgenza e non urgenza non è sempre netto ai cittadini, e l’effetto è un misto di confusione e paura di trovarsi improvvisamente con una tassa inattesa da saldare.
Ma cosa prevede realmente la normativa? In Italia, le prestazioni del pronto soccorso sono gratuite per i pazienti classificati con codici rosso, arancione, azzurro e verde. È soltanto dietro dimissione con codice bianco, situazione considerata non urgente o differibile, che scatta la quota fissa, spesso 25 euro, nei casi in cui l’accesso non è ritenuto appropriato. In pratica, quindi, dipende dalla gravità accertata. L’obbligo non vale per chi ha esenzione per reddito, età o condizioni particolari, né per chi arriva in pronto soccorso a causa di trauma o infortunio.