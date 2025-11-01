Moka, non fa solo caffè: usala così e pulisci l’acciaio meglio dei detersivi | Senza spendere nulla
C’è un solo modo per detergere a fondo la moka e richiede l’utilizzo di comunissimi ingredienti da cucina.
Pratica, economica e leggera… La moka è senza ombra di dubbio uno degli oggetti più iconici legati alla tradizione italiana, e in particolar modo al rito del caffè nostrano. Questa caffettiera, ormai conosciuta in tutto il mondo, permette di ottenere un espresso da capogiro, dal gusto deciso e intenso.
Anche se al giorno d’oggi molti optano per la macchinetta del caffè, una buona fetta di popolazione continua a preferire la moka, complici i costi ridotti rispetto ad altre modalità di preparazione della medesima bevanda.
E come ogni altro accessorio casalingo che si rispetti, a prescindere dalla mansione, necessita di una pulizia regolare. Ma sapete qual è la migliore? Basta semplicemente ricorrere ad alcuni semplici ingredienti per far tornare come nuova la moka.
Il metodo naturale per pulire a fondo la moka
Ci sono due tipologie di pulizia che si possono eseguire, la periodica e quella più profonda. Prima di scoprire come realizzarle, è essenziale ricordare di non utilizzare mai detersivi. La moka deve essere sempre sciacquata con l’acqua. Il problema è che quest’ultima contiene spesso calcare, che potrebbe nel tempo rovinare il funzionamento della caffettiera.
Ecco perché si raccomanda di optare per il metodo del bicarbonato: basta versarne un cucchiaino nella caldaia precedentemente riempita d’acqua, quindi si aggiunge un altro cucchiaio di bicarbonato nel filtro e si chiude il tutto. Attenzione, prima di rimetterla in uso, è preferibile preparare un caffè a vuoto.