Il borgo più bello del mondo: ha vinto il Lazio, la città sembra un miraggio tra le nuvole | Devi farci una gita autunnale

Il Lazio ha trovato il suo diamante da offrire al mondo. Scopri anche tu il gioiello da visitare a due passi da te.

Siamo nel pieno dell’autunno, il periodo in cui la routine torna a scandire le giornate e il lavoro si fa di nuovo protagonista. Dopo le vacanze estive, le settimane sembrano farsi più pesanti, tra scadenze, traffico e impegni che si moltiplicano. Eppure, mentre le foglie ingialliscono e il clima si fa più fresco, cresce anche il desiderio di staccare.

Almeno per un weekend. Una pausa breve, ma capace di rigenerare più di un mese intero passato tra riunioni e sveglie all’alba. Nonostante le giornate si accorcino, il fascino dell’autunno sta proprio in quella sua calma malinconica.

È la stagione perfetta per partire, anche solo per poco, e scoprire luoghi che d’estate si sarebbero evitati per il caldo o la folla. E intanto si avvicina il natale, con la sua promessa di luci e regali ma anche con un carico di stress e spese che fa desiderare ancor di più un po’ di pace prima della corsa alle feste.

Vacanze a due passi da te

Tra un impegno e l’altro, cresce la voglia di prendersi un weekend tutto per sé, lontano da email, traffico e rumore. Molti scelgono di anticipare la fuga natalizia, puntando su viaggi brevi e mete suggestive. C’è chi si rifugia tra i mercatini dell’Alto Adige, chi sogna la magia di Salisburgo o Praga, e chi preferisce il tepore delle terme italiane.

Sono destinazioni che regalano relax, ideali per ricaricare le energie prima del caos delle festività. Altri, invece, scelgono la bellezza dei borghi italiani, dove il tempo sembra essersi fermato. Tra pietre antiche, vicoli silenziosi e paesaggi dorati, ogni gita autunnale diventa un’esperienza intima e autentica. E infatti il Lazio ha offerto la sua meta.

Il borgo più bello è nel Lazio

Civita di Bagnoregio è stato eletto il borgo più bello del mondo. Situato nella provincia di Viterbo, questo piccolo gioiello, noto come “la città che muore”, sorge su una collina di tufo fragile e continuamente erosa. Fondata dagli Etruschi oltre 2.500 anni fa, Civita conserva intatto il suo fascino medievale.

L’ingresso avviene dalla Porta Santa Maria, che apre a un labirinto di vicoli, piazzette e case in pietra dove il tempo sembra essersi fermato. Tra le tappe imperdibili spiccano la Chiesa di san Donato e il museo geologico delle Frane, ma ciò che conquista davvero è l’atmosfera sospesa tra cielo e terra. Non a caso, Hayao Miyazaki si ispirò a Civita per creare il mondo fluttuante di Laputa.