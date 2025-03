PRENDI QUASI 300 EURO, TI SPETTANO | Lo Stato stravolge tutto e rimescola le carte in tavola: questa la lista di chi ne ha diritto

Incredibile ma vero: ti spettano dei soldi bonus che lo Stato finalmente ha deciso di mollare per te e la famiglia.

Parliamoci chiaro: oggi fare quadrare i conti è un’impresa degna di un supereroe. Il PIL italiano è cresciuto dello 0,7%, eppure la pressione fiscale è salita di oltre l’1%. Tradotto in parole semplici? Guadagniamo poco, spendiamo tanto e risparmiamo niente.

Tra bollette sempre più alte, affitti da incubo e carrelli della spesa che si svuotano prima ancora di arrivare alla cassa, gestire il denaro è diventato un’arte. Ogni euro va ponderato, ogni acquisto valutato e ogni entrata benedetta come una pioggia nel deserto.

Eppure, mentre lo Stato esige il suo tributo con la puntualità di uno svizzero, lo stipendio sembra non seguire la stessa sorte, sparisce appena arriva. Insomma, non è solo un’impressione: il costo della vita sta aumentando più velocemente dei nostri guadagni e la sensazione di “lavorare solo per pagare le tasse” è più viva che mai.

Strategie per arrotondare

Se il lavoro non basta, bisogna ingegnarsi. Oggi esistono diverse strategie per ottenere qualche euro in più. Per esempio, vendere vestiti o oggetti inutilizzati su piattaforme come Vinted, eBay o Subito può essere un modo facile e veloce per monetizzare il superfluo.

Poi ci sono gli investimenti, che spaventano molti ma che, se fatti con criterio, possono generare entrate extra nel lungo periodo. Non serve partire con milioni: oggi ci sono app che permettono di investire anche con pochi euro al mese. Altri metodi? Freelance e lavoretti extra online, come traduzioni, scrittura o grafica a livello professionale.

300 euro tutti per te

Ne parla Calciomercato.it. Buone notizie: c’è un nuovo bonus INPS che regala circa 300 euro! Ovviamente non a tutti, ma solo a chi soddisfa alcuni requisiti ben precisi. Per poter beneficiare di questo incentivo, bisogna essere residenti in Italia; essere madre di almeno due figli minori; avere un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato. E non finisce qui: se si hanno tre o più figli, è previsto un esonero totale dei contributi previdenziali fino a 3000 euro annui.

Questo è però valido dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026. Per ottenere il bonus, la lavoratrice deve comunicare al proprio datore di lavoro la volontà di avvalersi dell’esonero, fornendo i codici fiscali dei figli. Successivamente, il datore di lavoro avvia la pratica presso l’INPS e, una volta approvata, l’importo di 250 euro viene accreditato direttamente sul conto corrente della madre beneficiaria.