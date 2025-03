BONUS CORNUTI 2025, finalmente lo Stato riconosce un ‘premio’ di oltre 800 euro | Porta le prove e ti danno tutto da mercoledì

Non lo credevamo possibile, ma è successo: lo stato ti offre del denaro come ricompensa per i tuoi sfortunati eventi.

Le relazioni sentimentali sono diventate un campo minato. Tra social network, app di incontri e messaggi che spariscono dopo pochi secondi, sembra che la fedeltà sia ormai un concetto vintage. Non è raro sentire storie di persone tradite con la massima semplicità, senza nemmeno un briciolo di sensi di colpa.

Una volta il tradimento era qualcosa di più nascosto, un segreto da custodire con cura. Oggi, invece, sembra quasi un gioco: un like di troppo, una chat ambigua, una scusa banale e il danno è fatto. E così, la fiducia diventa merce rara. Si è passati dal giurarsi amore eterno davanti all’altare a mettere in discussione tutto per una reaction su Instagram.

Ma è davvero colpa del mondo moderno o siamo sempre stati così, solo che prima nessuno lo diceva? Certo, una volta c’era un piccolo dettaglio: il patriarcato. Il tradimento non era meno diffuso, ma veniva gestito diversamente. Gli uomini, diciamolo chiaramente, avevano molte più libertà.

Prima e dopo delle relazioni

Una scappatella ogni tanto? Roba da niente, purché la moglie facesse finta di niente. Non esisteva l’idea di lasciare il marito per un tradimento, soprattutto perché molte donne non potevano permetterselo economicamente o socialmente.

Oggi, per fortuna, le cose stanno cambiando. Se prima il matrimonio era un obbligo, ora è una scelta. E se quella scelta viene tradita, nessuno è più obbligato a restare. Le donne, e non solo, hanno finalmente la libertà di dire addio al partner senza dover giustificare nulla.

Il bonus cornuti

Ne parla msn.com. Se il cuore spezzato non basta come motivo per chiudere una relazione, forse un aiuto dallo Stato può rendere il tutto un po’ meno amaro. Infatti oggi se ti trovi solo e senza un reddito, lo Stato ti dà fino a 845 euro al mese. L’Assegno di Inclusione è una misura pensata per chi vive da solo e ha difficoltà economiche. Dal 2025, gli importi sono peraltro stati aumentati: un single senza reddito può ricevere fino a 542 euro mensili, con un contributo per l’affitto che può arrivare a 303 euro.

Per chi ha più di 67 anni, il sostegno sale a 682 euro al mese. Ovviamente, ci sono dei requisiti: un ISEE sotto i 10.140 euro, un reddito annuale inferiore a 6500 euro e la residenza in Italia da almeno cinque anni. Insomma, lo Stato non ti paga per essere stato tradito, ma se il tradimento ti ha portato a vivere da solo e in difficoltà, un aiuto economico arriva. Certo, non è una soluzione romantica, ma in tempi moderni anche l’amore ha bisogno di un piano B.