Hanno deliberato il RIMBORSO EXTRA 2025 | Lo Stato non ha dubbi, 500 euro se li meritano tutti: compila la richiesta

Incredibile ma vero, adesso ti pagano 500 euro come extra. Scopri come fare per ricevere anche tu l’agevolazione.

Le feste sono belle, certo. Ma il conto in banca dopo? Un disastro. Tra regali, cene, vestiti nuovi e magari qualche viaggio, il budget finisce in fumo. Eppure, nonostante le tasche vuote, non riusciamo a rinunciare ai festeggiamenti. Il problema è che la crisi economica morde sempre più forte, e ogni anno sembra peggiorare.

I prezzi aumentano, le bollette salgono, l’affitto diventa insostenibile. Ma gli stipendi? Quelli no, quelli restano sempre gli stessi. E così ci si ritrova a gennaio con la classica domanda che ci attanaglia: ora, dove li prendo i soldi per campare?

La verità è che molti fanno già i salti mortali per arrivare a fine mese. Non si tratta più solo di un piccolo sacrificio per concedersi qualche sfizio, ma di una vera e propria lotta quotidiana. La spesa al supermercato è un incubo, il pieno alla macchina un lusso. E a farne le spese maggiori sono, manco a dirlo, i giovani.

Giovani e crisi: un binomio inseparabile

Se c’è una categoria che più di tutte sta pagando il prezzo della crisi, è quella dei giovani. L’indipendenza è diventata quasi un miraggio: tra affitti impossibili, stipendi bassi e contratti precari, mettere su casa è un’impresa titanica. Molti rimangono a casa con i genitori fino a 30 anni, altri si ritrovano costretti a condividere appartamenti minuscoli per riuscire a pagare l’affitto.

Anche chi studia non se la passa meglio: mantenersi all’università è sempre più difficile e, per chi non ha una famiglia alle spalle in grado di aiutarlo, le prospettive non sono rosee. L’Italia sembra bloccata in un loop dove i giovani restano sempre in attesa di un’occasione giusta, che spesso non arriva mai. Eppure, qualche spiraglio c’è.

Rimborso extra 2025

Ne parla Fanpage.it. Fortunatamente, esistono alcuni incentivi per alleggerire il peso della crisi. Uno di questi è il Bonus affitto 2025, pensato per chi vive in affitto e ha un reddito sotto i 30.988 euro. Il bonus si può ottenere con il modello 730 e prevede detrazioni specifiche per studenti fuori sede, lavoratori che devono trasferire la residenza per lavoro e, più in generale, per chi paga un affitto.

Ma quanto vale esattamente? Gli importi variano in base al reddito e alla tipologia di contratto. Ad esempio, per chi dichiara meno di 15.494 euro, la detrazione Irpef fissa è di 496 euro. Considerando che vivere in città è sempre più costoso, questi aiuti possono fare la differenza. Sommando tutti i bonus disponibili, si può arrivare anche a 1200 oppure 2.000 euro all’anno, un bel respiro per chi fatica a coprire le spese quotidiane.