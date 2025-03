Grazie al trucco 24+24 faccio la SPESA QUASI GRATIS | Riempio il carrello e ricevo i premi, peccato ad averlo scoperto solo ora

Non lo sapevi, ma esiste un trucchetto quasi magico per te e per farti risparmiare un sacco sulla spesa. Scopri tutto qui.

Fare la spesa sta diventando sempre più difficile. Negli ultimi mesi, i prezzi di alcuni prodotti sono letteralmente schizzati alle stelle, rendendo sempre più difficile riempire il carrello senza svuotare il portafoglio. L’olio, ad esempio, è uno degli alimenti che ha subito i maggiori rincari.

Un litro di olio extravergine d’oliva costa oggi quasi il doppio rispetto a qualche anno fa. Anche lo zucchero, il caffè e i prodotti da forno stanno diventando beni di lusso per molte famiglie. Se poi si aggiunge la questione dell’energia e del trasporto, che influisce sul costo finale di ogni articolo sugli scaffali, si capisce come la spesa sia diventata un incubo.

Non è raro, infatti, trovare persone che rinunciano a comprare prodotti superflui o che cercano alternative più economiche per non sforare il budget mensile. Ma il problema non riguarda solo i prodotti alimentari: anche i detersivi, i prodotti per la cura della persona e persino la carta igienica hanno subito aumenti significativi.

La crisi economica

Dietro questi aumenti c’è una crisi economica che pesa come un macigno sulle spalle di molti cittadini. I più colpiti sono senza dubbio i pensionati, che vedono il loro potere d’acquisto ridursi giorno dopo giorno. Anche le famiglie numerose fanno i conti con difficoltà sempre maggiori nel gestire le spese quotidiane.

Non se la passano meglio i giovani precari, spesso costretti a destreggiarsi tra contratti a tempo determinato e stipendi che non permettono di fare grandi progetti per il futuro. Le aziende, dal canto loro, aumentano i prezzi per far fronte ai costi di produzione sempre più elevati, creando un circolo vizioso che non sembra avere una fine.

Il metodo 24+24

In un contesto così difficile, adottare una strategia di acquisto consapevole può fare davvero la differenza. Il metodo 24+24, ad esempio, è una tecnica efficace per evitare spese inutili e ridurre gli sprechi. La regola è semplice: prima di acquistare qualsiasi cosa, è bene attendere due giorni per valutare se sia davvero necessario. Questo approccio, spesso usato per gli acquisti online o per oggetti più costosi, può essere applicato anche al supermercato. La tentazione di riempire il carrello con offerte allettanti o prodotti che sembrano indispensabili può essere forte, ma fermarsi a riflettere aiuta a capire cosa serve davvero.

Secondo Ispanews.it è bene preparare una lista con i prodotti essenziali e attenersi a quella è un primo passo per evitare spese superflue. Se ci si sente spinti ad acquistare un prodotto non essenziale, è utile lasciarlo sullo scaffale e tornare dopo 48 ore: nella maggior parte dei casi, la voglia di comprarlo sarà sparita e si eviterà uno spreco inutile. Con questo metodo, il risparmio sarà evidente già dal primo mese e il denaro risparmiato potrà essere destinato a spese più utili o accantonato per momenti di reale necessità.