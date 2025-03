ULTIM’ORA: RIMBORSO PREMIO MARZO | Il Governo lo dà proprio a tutti: due le cose da fare per incassare da settimana prossima

Non sai cosa ti aspetta a Marzo: finalmente lo stato fa qualcosa anche per te e per la povera gente. Scopri come accedere.

La crisi economica non risparmia nessuno, e negli ultimi anni la situazione sembra essere peggiorata. Tra inflazione galoppante, stipendi che non crescono e prezzi che schizzano alle stelle, sempre più famiglie cercano aiuti per arrivare a fine mese.

Dalla spesa al supermercato ai costi delle bollette, tutto sembra diventare un lusso, e non è raro vedere persone cercare modi per ottenere bonus, sconti e agevolazioni fiscali. Gli aiuti pubblici, come il Reddito di cittadinanza, ormai sostituito dall’Assegno di inclusione, i bonus per le bollette e le agevolazioni fiscali, rappresentano una boccata d’ossigeno per molte famiglie.

Ma la realtà è che la gente non cerca aiuti solo dallo Stato: gruppi Facebook, siti di cashback, offerte last minute e persino app che segnalano sconti sono diventati strumenti di sopravvivenza. C’è chi aspetta il Black Friday per comprare il necessario, chi si affida alle offerte dei supermercati e chi si organizza per dividere le spese con amici e parenti.

Cosa stanno perdendo le generazioni

La crisi economica non colpisce tutti allo stesso modo, ma di certo nessuno ne esce indenne. I giovani vedono il sogno di una casa sempre più lontano: stipendi bassi, mutui irraggiungibili e affitti alle stelle rendono impossibile l’idea di mettere radici.

Gli adulti, schiacciati tra mutui da pagare e figli da mantenere, rinunciano al tempo libero e alle vacanze, perché ogni centesimo sembra già assegnato a qualche spesa imprevista. E gli anziani? Anche per loro non va meglio: le pensioni si assottigliano, il costo della vita sale, e il rischio di non arrivare a fine mese è sempre più concreto.

Rimborso di marzo

Ne parla Investireoggi.it In questo scenario complesso, il governo sta cercando di mettere una pezza con il nuovo decreto bollette. Durante la prossima riunione del Consiglio dei Ministri, potrebbe arrivare l’approvazione di un pacchetto di aiuti per famiglie e imprese, pensato per contrastare l’aumento dei costi dell’energia elettrica e del gas. Il bonus si articola in tre diverse tipologie.

Bonus elettrico per disagio economico: ossia uno sconto sulla bolletta dell’energia per le famiglie con ISEE entro i 15.000 euro: il Bonus gas: riduzione della bolletta del gas, con importi variabili in base al numero di componenti del nucleo familiare e alla zona climatica; infine il Bonus idrico: ossia sconto sulla bolletta dell’acqua, con una fornitura gratuita di 18 metri cubi all’anno per ogni membro della famiglia. Controlla anche tu se ne hai diritto!