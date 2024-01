Poste Italiane assume: affrettati ora che le candidature sono aperte | Posti limitati e ben retribuiti

L’azienda Poste Italiane ha intenzione di inserire nuove persone nelle varie sedi sparse per il territorio italiano. Ecco come fare per inviare la candidatura e quali sono i requisiti richiesti

Poste Italiane è un’impresa pubblica che si occupa di servizi postali, bancari e di telecomunicazione. È stata fondata nel 1862, ma solo nel 1889 è stata trasformata nel Ministero delle Poste e dei Telegrafi.

Silvia Rovere è il presidente mentre Matteo Del Fante è l’amministratore delegato. Nel corso del tempo il logo è cambiato e quello attuale è stato introdotto nel 1999.

Per il nuovo anno gli alti vertici hanno deciso di dare una possibilità a tante persone di entrare a far parte della società svolgendo determinate attività.

Infatti è prevista l’assunzione di circa 25.000 figure professionali entro il 2024. Ragion per cui chi è interessato a trovare un lavoro non può non cogliere l’occasione al volo.

Tutte le info utili per lavorare con Poste Italiane

Sono disponibili dei contratti di lavoro a tempo determinato (3-4 mesi) e indeterminato e stage. Sia laureati che diplomati possono mandare la candidatura. Nel periodo invernale, primaverile, estivo e autunnale avverranno le selezioni. Lo stipendio si aggira intorno ai 1.200 euro netti.

Tra i requisiti bisogna avere un diploma di scuola media superiore o una laurea, la patente di guida idonea per mettersi alla guida di un mezzo a due ruote aziendale. Si può scegliere una sola regione quando si fa la candidatura. Se non si riesce in tempo a fare la domanda, basta controllare periodicamente il sito di Poste Italiane per vedere quando si pubblicheranno ulteriori posti di lavoro disponibili.

Le figure professionali richieste e come si articola la prova selettiva

Poste Italiane cerca periodicamente persone interessate alla figura del portalettere. Anche stavolta possono fare domanda anche coloro che non hanno alcun tipo di esperienza nel settore. Inoltre nel corso dell’anno verranno ricercate anche sportellisti e impiegati da far lavorare sia negli uffici periferici che nella sede centrale. Non ci sono limiti di età, in quanto ciò può dare una speranza a chi non è più giovane.

La candidatura si deve inviare andando sul sito web di Poste Italiane e cliccare su Lavora con noi. Verranno elencate le figure professionali richieste (portalettere, consulenti finanziari, figure di fronte end, addetti logistica SDA Express Courier, ingegneri esperti in ambito Real Estate) e ci sarà chiarezza su come avverranno le selezioni. Saranno anche date delle dritte sul materiale di studio e come prepararsi ai test online. Se si supera, bisogna poi fare un colloquio e la prova pratica di guida.