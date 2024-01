Lavatrice, se usi il lavaggio breve per risparmiare ti sbagli di grosso: sulla bolletta ti arriva una mazzata

Lavatrice, occhio se usi il lavaggio breve. Fai un grave errore e paghi un botto in bolletta.

Indubbiamente non sono tempi da gettare, come si suol dire, il denaro della finestra. Non per nulla la crisi, sia economica che sociale, che ha fatto capolino tempo fa pure nel nostro Paese non ha la minima intenzione di abbandonarci. E che dire dei rincari? Che di certo sono stati e sono tuttora spaventosi.

Hanno toccato in profondità tutti quanti i settori, compreso quello alimentare che è quello che ci sta maggiormente a cuore, così come le bollette. Il problema è che, nonostante si cerchi di risparmiare il più possibile sovente non ci riesce, soprattutto a livello di consumi. Farlo in casa propria poi è assai dura soprattutto se facciamo parte di una famiglia numerosa.

Molti elettrodomestici consumano tantissimo soprattutto in termini di energia. Basti pensare al frigo che da quando lo installiamo all’interno della nostra cucina deve rimanere sempre acceso per mantenere freschi cibi. E poi a incidere tantissimo sui costi arrivano la lavastoviglie e la lavatrice che non mancano praticamente mai in una casa.

Lavatrice, se usi il lavaggio breve spendi un botto in bolletta

Entrambe, per il loro funzionamento, consumano però non solo tanta energia ma anche ingente acqua. Il consiglio è quello di non avviarle mai se non a pieno carico, il che non significa però sovraccaricarle. Anche farle andare negli orari e nelle giornate in cui i costi sono più bassi è decisamente una buona idea.

Per conoscerli dobbiamo controllare le informazioni relative contenute nella nostra bolletta e sul contratto che abbiamo stipulato e firmato. Parlando però nello specifico della lavatrice in tanti credono di risparmiare puntando a livello di lavaggio sul ciclo breve. A quanto pare non è così.

Il trucco per tagliare i costi

Difatti quest’ultimo è comunque parecchio caro. Non per nulla per metterci meno rispetto ad altri lavaggi fa scaldare più velocemente l’elettrodomestico. Diciamo che ciò che ci fa risparmiare è il tempo. Dunque che fare? Che cosa possiamo fare per vedere scendere i consumi e costi in bolletta?

Per risparmiare per davvero bisognerebbe maggiormente sfruttare quello eco che è anche più vicino alla salute del nostro Ambiente. Tuttavia se volete davvero dare un bel taglio alle vostre bollette fate attenzione ai gradi. Sì, difatti se farete lavaggi a 30° o 40° otterrete dei buon risultati senza spendere una fortuna. Di certo poi non rovinerete i capi che talvolta soffrono un po’ troppo le alte temperature.