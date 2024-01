Bolletta della luce, se è troppo alta hai questo elettrodomestico che da spento ti succhia tutto | Spegnilo subito

Bolletta della luce, se è davvero troppo alta hai questo elettrodomestico che pure da spento consuma un botto. Spegnilo del tutto.

Di certo ogni volta che riceviamo una bolletta della luce non facciamo i salti di gioia. Non per nulla da svariati mesi a questa parte ormai i costi dei consumi hanno assunto una fase elevatissima. E di recente, per via delle festività natalizie che si sono da poco concluse, saranno aumentati di sicuro.

Infatti abbiamo trascorso più tempo in casa in compagnia dei nostri cari e organizzato tanti pasti. Ergo siamo stati indotti a lasciare accesi a gogo per cucinare le varie pietanze, forni e fornetti vari. In taluni casi abbiamo dovuto utilizzare vari elettrodomestici che solitamente usiamo di meno come per esempio i frullatori.

Fatto sta che sono stati i forni, inutile negarlo e girarci intorno, che avranno fatto lievitare i costi anche perché sono stati operativi praticamente full time. In ogni caso è un altro il colpevole numero uno di tutti i soldini che dobbiamo necessariamente pagare in bolletta. Peccato che di lui non possiamo farne proprio a meno.

Bolletta della luce, se è troppo alta la colpa è sua

Parliamo del frigorifero. Non per nulla da quando lo facciamo installare all’interno della nostra cucina non possiamo mai spegnerlo. Difatti se non fosse acceso e collegato alla presa di corrente non potrebbe conservare come si deve al suo interno i cibi che vi inseriamo.

In ogni caso c’è anche da dire che da molti anni ormai esistono in commercio quelli a risparmio energetico che costano un po’ di più rispetto ai classici ma che alla fine ci fanno risparmiare a lunga gittata in bolletta. Tuttavia se il frigorifero non possiamo spegnerlo, possiamo però farlo con un altro elettrodomestico che anche da spento consuma un botto. In che senso? E soprattutto quale è?

L’elettrodomestico che consuma di più

In realtà non parliamo di uno in particolare ma di una categoria ovvero di quelli che lasciamo in stand by, come la TV e il Pc per esempio, o comunque collegati alla presa di corrente anche se in quel momento non li usiamo. Quelli che poi sopra tutti incidono davvero tanto in bolletta sono i caricabatterie per cellulari e vari dispositivi.

Altro aspetto da tenere a mente è il fatto che dovremo pure prestare attenzione alle ciabatte che sfruttiamo sovente in casa e che lasciamo accese e attaccate alla presa di corrente anche se non le sfruttiamo. E ad esse sovente colleghiamo elettrodomestici etc. Spegnendo e scollegando pure esse di certo risparmieremo parecchio in fatto di consumi.