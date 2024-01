Monopattino elettrico, occhio a come lo usi: se non rispetti questa semplice ma sconosciuta regola paghi una multa salatissima

Monopattino elettrico, stai molto attento a come lo usi. Oppure rischi di pagare multe pazzesche e non solo.

Quando ci troviamo a bordo della nostra auto nelle ore di maggior punta e ci troviamo in coda spesso veniamo superati da moto, motorini, scooter e monopattini elettrici. Questi mezzi di trasporto hanno sempre maggior preso piede anche nel nostro Paese non solo tra i giovani e i giovanissimi. Il punto è che, secondo molti, sarebbero pericolosi.

Di certo non è facile mantenersi in equilibrio e, qualora il terreno fosse dissestato, bagnato o scivoloso, è facile cadere e farsi molto male. Ed è per questo motivo che non bisogna mai e poi mai correre e soprattutto salirci senza indossare il caschetto di protezione. E poi anche se utilizziamo questo mezzo, esattamente quando saliamo sulla bici, dobbiamo rispettare le regole del Codice della Strada.

Sì, avete capito molto bene! Non possiamo affatto infischiarcene dei semafori rossi o dei sensi unici o addirittura salire sul marciapiede. Vietato è poi utilizzarlo in autostrada o tangenziale. In ogni caso la parola d’ordine da tenere sempre a mente è prudenza. E ciò è fondamentale per la nostra incolumità oltre che quella altrui.

Monopattino elettrico, occhio a come lo usi!

Oltre a ciò ricordiamoci che non possiamo abbandonarlo dove ci pare, né farlo in un luogo che ostruisca il passaggio. Inoltre non possiamo ospitare altri passeggeri, sebbene ormai si vedano di continuo due persone che per km sfrecciano sulle strade a bordo di esso, senza nemmeno conoscere il Codice della Strada.

Ora però è arrivato il momento di non chiudere più un occhio su tutto questo. Le multe, decisamente salate, fioccano infatti a go go. E con la grande crisi che serpeggia maestosa nel nostro Paese è davvero da sciocchi riceverle quando basterebbe, per evitarle, “rigare dritto”. Tuttavia fate attenzione anche a un altro aspetto se non volete trovarvi nei guai.

Cosa devi fare assolutamente

In sostanza bisogna pagare una tassa assicurativa. Il che significa che i monopattini dovranno necessariamente essere assicurati. Qualora non lo siano vedremmo farci recapitare a casa una super sanzione, Altro aspetto da tenere a mente è che per essere assicurati, dovranno essere dotati di una targa.

Dunque, capite bene, che le due cose vanno di pari passo. E infine, sappiate che mettervi il casco, come accennato già poco fa, non è solo vivamente consigliato per la vostra incolumità e stessa vita ma è anche reso obbligatorio. Ergo se farete i furbi vi beccherete pure in tal caso una sonora multa.