Pensione, l’hai persa per sempre: questo documento non puoi più presentarlo | La scadenza è passata

Pensione, l’hai combinata bella grossa non presentando questo documento. Ora è troppo tardi e hai perso tutto.

Con la grande crisi, sia sociale che economica, che affolla tuttora il nostro Paese e non accenna nemmeno minimamente a diminuire, perlomeno non a stretto giro, percepire aria di perdite pecuniarie fa venire un senso di nausea. Lo sappiamo, non sono mai gradite ma ora come ora sono da evitare come la peste.

Lo stesso possiamo dire delle sanzioni che avvengono perché siamo i classici furbetti del quartierino o dei grandi smemorati. Qualunque sia il motivo quando sbagliamo, dobbiamo pagare. E se adesso non abbiamo consegnato questo documento siamo nei guai fino al collo. La scadenza è bella che passata.

Dovevamo segnarcela con cura non solo in agenda ma anche sul calendario appeso in cucina che guarderemo mille volte al giorno. Adesso non possiamo che darci del mea culpa e raccogliere i cocci di quel che resta. E sarà davvero molto poco. Diciamo che così la prossima volta che potremo approfittare di altre cose interessanti e utili per noi ci staremo ben più attenti.

Pensione, hai perso una grande occasione non presentando questo documento

In ogni caso visto che ciò riguarda i pensionati, molti sui Social stanno iniziando a sentenziare che figli e nipoti potessero dare una mano a queste persone , verificando se avessero inviato o meno il documento. Tra l’altro parliamo di uno indubbiamente molto conosciuto e che per completarlo è possibile anche contattare un ufficio del CAF.

Fondamentale è che venga costantemente aggiornato dal momento che può variare nel corso del tempo, anche da un anno all’altro se non in maniera ancora più repentina. No, non stiamo affatto parlando dell’ ISEE che è comunque molto importante e possiede tutte queste caratteristiche. Avete dunque capito di che cosa stiamo parlando?

La scadenza è avvenuta, ormai è troppo tardi

Ci stiamo riferendo al Modello Red è, per chi non lo sapesse, un documento che deve essere necessariamente presentato dai soggetti che percepiscono prestazioni economiche strettamente connesse al reddito. Tra questi figurano anche i pensionati. Questo documento serve per comunicare l’INPS i dati sia reddituali che patrimoniali del nucleo familiare di chi ne beneficia.

In questo modo è possibile calcolare, senza se e senza ma, l’importo preciso della prestazione. Ora però, come poco fa già giustamente accennato, non possiamo può consegnarlo. Difatti la scadenza è passata. Si parlava di giovedì 29 febbraio 2024 e andava presentato al CAF, possibilmente quello della nostra zona.