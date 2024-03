INPS, accrediti immediati di marzo, ADI, SFL, NASpI e non solo | A fine mese controlla l’estratto conto

Attenzione al controllo dell’estratto conto a fine mese. Marzo è il mese degli accrediti per antonomasia. Tieni monitorato il tuo conto corrente.

In un momento come quello che stiamo vivendo oggigiorno, con la forte crisi e i perpetui rincari che hanno toccato tutti quanti i settori, compreso quello alimentare che preoccupa e non poco i consumatori di tutte le età, non c’è affatto di che stare tranquilli possiamo dire. Tanto più che i soldi, metaforicamente parlando, vanno e vengono.

In tanti poi ora come ora si sono visti diminuire spaventosamente le ore di lavoro o peggio ancora consegnare la temutissima lettera di licenziamento. Motivo in più per non stare tranquilli. Al contrario è opportuno non starsene sugli allori e darsi sempre da fare anche per cercare i classici piani B se non addirittura C.

In ogni caso, inutile negarlo, possedere un lavoro al giorno d’oggi è più che mai un imperativo tassativo, ragion per cui sono in tanti che ci mettono anima e corpo nella ricerca oppure, se sono liberi professionisti, affinano al massimo il proprio senso imprenditoriale per fare in modo da ottenere quanti più soldi possibili dai clienti già esistenti, oppure per procacciarne di nuovi.

Buone nuove per il mese della rinascita

Tuttavia sono in arrivo buone notizie per moltissimi lavoratori e non solo. Difatti nel il mese della rinascita, visto che all’interno di esso giunge la stagione della primavera, arriveranno aiuto concreti per chi purtroppo ha perduto la sua occupazione e si trova da un po’ disoccupato.

Ad ogni modo altre persone avranno motivo di tirare il classico sospiro di sollievo, dal momento che anche loro riceveranno interessanti accrediti sul proprio conto corrente, sia esso bancario o postale. L’INPS dunque sarà molto attiva in queste settimane. Ergo, è ancora più consigliato tenere ben monitorato il sito ufficiale dell’Ente.

Tutte le date in cui saranno erogati i crediti

In particolare in questo mese verranno pagati l’Assegno Unico, l’Assegno di Inclusione, le Pensioni e la NASPI. Dal 1 al 7 marzo 2024, rispettando l’ordine alfabetico dalla A alla Z, se si va a ritirare la pensione in Posta, mentre se si decide di riceverla sul conto la troveremo già lì, più ricca per il mese vigente grazie ad un cedolino più interessante.

Dal 18 al 20 marzo sarà la volta dell’Assegno Unico, mentremper l’Assegno di Inclusione se ne parlerà per il 15 marzo 2024. Per quanto invece riguarda Naspi e Dis-Coll 2024 non c’è ancora una data precisa al riguardo ma si sta parlando di un periodo ipotetico attorno alla seconda metà del mese di marzo 2024.