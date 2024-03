Assegno di Inclusione, a marzo la ricarica è a rischio per tutti: senza questo documento dovrai rinunciarci

Assegno di Inclusione, nel mese vigente l’addebito è a rischio molto serio. Se non hai questo documento dovrai salutarlo con la manina.

In un mondo che va sempre troppo di corsa e in cui le nostre giornate sono decisamente frenetiche, stare dietro a tutto quanto è davvero dura se no, in certi casi, impossibile. Fatto sta che se non si rispettano determinate scadenze poi possiamo trovarci nei guai anche molto seri. Ed è per questo motivo che sarebbe d’uopo segnarcele con cura sia in agenda che sul calendario.

E quando si tratta di pagamenti che dobbiamo effettuare, se non riusciamo a farli in tempo, dobbiamo avvertire in anticipo il ricevente. Mai cercare di fare i furbi. Anche perché si rischia di essere scoperti e le conseguenze poi possono essere gravissime. Se invece i soldini li dobbiamo ricevere noi ma ci dimentichiamo di consegnare dei documenti utili per ottenerli, sono dolori.

Anche perché, con la grande crisi che serpeggia nel nostro Paese, e che non accenna minimamente a diminuire, non c’è da perderli così, come da buttarli dalla finestra. In tale direzione pare che alcuni possano rischiare concretamente di non ricevere la ricarica per quanto concerne l’Assegno di Inclusione proprio perché non sono in possesso di un particolare documento.

Assegno di Inclusione, ricarica a rischio per marzo senza questo documento

Di certo, al solo pensiero, c’è da mordersi le mani, lo sappiamo. Tuttavia è da tempo che si sosteneva che sarebbe servito. Ergo la colpa è solo nostra se non ci siamo mossi per averlo e consegnarlo a chi di dovere. Nessuno ci verrà a suonare alla porta di casa o chiamare al telefono per ricordarcelo. Siamo noi che dobbiamo tenere a mente certe cose.

Anche perché se ce le dimentichiamo significa che non doniamo loro la giusta e doverosa importanza. Tanto più lo sapevamo, orsù, che senza questo dato avremmo rischiato, senza se e senza ma, di perdere tutto. Dopo che abbiamo lottato con le unghie e con i denti, correndo per uffici, per ottenere l’Assegno, ora che facciamo? Lo perdiamo per una nostra negligenza più che evidente? Pazzesco!

Dove vai, se l’ISEE aggiornato non hai?

In poche parole il documento fondamentale che dobbiamo possedere e presentare per ottenere ancora l’Assegno di Inclusione, che tanto ci sta a cuore, è proprio lui, il famoso ISEE. Se è stata fatta questa espressa richiesta è perché è variabile nel corso del tempo. E se una famiglia non ha più i requisiti idonei da esso espressi perde ogni diritto di ottenerlo.

Tuttavia lo perde ugualmente se non lo presenta. Insomma, ora il Governo, con questa scelta, ha deciso di dare un sonoro, oltre che più che lampante stop, a tutti quei furbetti, che per troppo tempo non hanno aggiornato il loro ISEE e hanno cercato di abbassarlo in maniera illecita pur di ottenere i vari aiuti.