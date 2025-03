Pensi ancora di essere una scheggia? Prenditi 11 secondi e risolvi questo TEST DI LOGICA: livello proibitivo

Pensi di essere bravo a sfruttare le tue abilità cognitive in qualsiasi circostanza? Allora mettiti alla prova con questo test e ne avrai la piena conferma. Andiamo a scoprire In che cosa consiste.

I test di logica sono ottimi per allenare la mente. Vengono coinvolti i numeri, le lettere dell’alfabeto e anche delle immagini in cui si devono trovare degli errori o delle caratteristiche particolari. Il tutto ha come scopo potenziare delle abilità cognitive.

Il vantaggio è trovare test di tutti i tipi on-line, in quanto la scelta è dettata da un gusto prettamente personale. Navigando sul web è possibile imbattersi nel sito younipa.it che ne propone in abbondanza, ragion per cui basta solo capire cosa si cerca.

Nella maggior parte dei casi ci sono quelli con dei numeri. In uno, per esempio, sono nascosti all’interno di un disegno che ritrae un uomo con il cappello. In quel caso la sfida è stata difficile e allo stesso tempo entusiasmante.

Lo stesso discorso riguarda questo test che piacerà sicuramente a chi è o era un secchione ai tempi della scuola. Da premettere che c’è un tempo da rispettare.

Un test logico che può mettere in difficoltà anche i geni

(8 + 2) x 5 – 6 + 12 : 4 x (3 – 1), questa è l’espressione da svolgere in poco tempo. Potrebbe sembrare un’impresa ardua per chi non ha mai amato la matematica tra i banchi di scuola, ma tutti possono riuscire con un po’ di impegno e buona volontà. Quasi sempre si getta la spugna dando per scontato di non essere all’altezza.

In realtà basta semplicemente mettersi a tavolino e ragionare. L’importante è sfogliare un libro della matematica per ricordare come si svolgono delle espressioni. Qui non ci sono potenze, frazioni e altre parentesi se non quelle tonde. Sembra che queste informazioni vadano a tuo favore. Adesso saranno spiegati passo dopo passo i singoli procedimenti.

Ecco cosa bisogna fare per trovare la soluzione del test

Prima di tutto si devono svolgere le operazioni presenti all’interno delle parentesi tonde. Quindi si addizionano prima 8 con 2 ottenendo 10 poi 3 – 1 darà come risultato 2. Con questo primo calcolo si avrà 10 x 5 – 6 + 12 : 4 x 2. Adesso occorre svolgere la divisione 12 : 4 per avere 10 x 5 – 6 + 3 x 2.

Poi si passa alle moltiplicazioni e si avranno come risultato 50 e 6. Quindi l’ultima espressione, prima di arrivare alla soluzione, è 50 – 6 + 6. Alla fine si avrà proprio 50. Se sei riuscito a farcela da solo allora sei abile con la matematica. In caso contrario basta fare un ripasso delle regole basilari e allenare la mente al punto giusto.