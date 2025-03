Camicie macchiate, ora levi tutto con questo SPRAY | Dici basta al detersivo in lavatrice: solo così risparmi un capitale

Non ci crederai, ma c’è un modo per eliminare definitivamente le macchie dalle tue camicie. Resterai a bocca aperta dopo aver letto l’articolo.

Quante volte ti sarà capitato di dover rinunciare alla camicia preferita perché non sei riuscito a eliminare delle macchie? Questa rinuncia è stata sicuramente sofferta, soprattutto se si ha difficoltà nel fare delle scelte inerenti all’abbigliamento.

Si pensa di mettere tutto in lavatrice e il gioco è fatto, ma non è assolutamente così. Anche un buon detersivo non basterà per rendere le macchie un lontano ricordo. Allora cosa bisogna fare? Sul web c’è la risposta.

A tal proposito sul sito garuffo.com ci sono dei consigli utilissimi per coloro che hanno difficoltà ad eliminare delle macchie sulle camicie. Quelle più temute sono del vino dell’olio, del caffè, del rossetto e dell’inchiostro. Qualcuno getta la spugna e ne acquista altre, ma non occorre spendere del denaro in questo caso.

Se in casa hai del Sapone di Marsiglia allora vuol dire che fai ricorso ai metodi tradizionali tipici delle nostre nonne. È utile per eliminare le macchie di cioccolato e tè e basta semplicemente cospargere il sapone sulla macchia. Dopo si passa delicatamente una spazzola inumidita e attendere 30 minuti prima di passare al lavaggio. Se sei curioso di approfondire l’argomento allora prosegui nella lettura.

Ecco come eliminare le macchie dalle tue camicie

Per quanto riguarda l’olio devi utilizzare del borotalco e far agire per 10 minuti. Dopo devi far cadere i residui del borotalco che si creano in seguito al contatto con la macchia aiutandoti con la spazzola. Per le macchie di caffè si fa ricorso a dell’acqua con all’interno dell’alcol. Si passa sulla macchia e poi si tampona con un tessuto imbevuto con dell’aceto bianco.

Ovviamente ci sono altri rimedi naturali e per niente costosi che possono aiutarti anche quando hai a che fare con macchie di vino, rossetto, inchiostro e colletti gialli.

I rimedi sono presenti in casa e non sono per niente costosi

Per le macchie di vino rosso è fondamentale l’utilizzo di sale grosso perché non farà altro che assorbire il liquido. Se la macchia è secca allora fai ricorso sempre all’aceto bianco, ma prima devi tamponare con un tessuto imbevuto di acqua e alcool. L’alcol, quello puro al 90%, è ottimo per le macchie di rossetto inchiostro.

Infine per i colletti ingialliti delle camicie è previsto l’utilizzo di shampoo o detersivo per i piatti. La camicia deve essere messa in ammollo in acqua con del bicarbonato. Mezz’ora di tempo per far agire il tutto per poi inserirla in lavatrice. Come vedi a ogni problema c’è una soluzione, basta semplicemente documentarsi sui siti giusti o chiedere alle proprie nonne.