Scordati che 2+2 fa 4 | Si tratta del QUIZ sta mandando in fumo secoli di matematica: risolvilo entro 20 secondi se ci riesci

C’è un test matematico che sta mandando in tilt tutti. Niente è scontato, ragion per cui non affrontare a cuor leggero quest’impresa.

Ognuno di noi ha un determinato quoziente intellettivo che può essere misurato attraverso l’ausilio di determinati test. Alcuni vengono somministrati da figure esperte mentre altri sono del tutto disponibili sul web.

Sul sito younipa.it, per esempio, ci sono tanti test che possono far allenare la mente e alcuni di essi hanno delle sequenze numeriche. Andando nello specifico, si tratta di vere e proprie espressioni.

Quante volte a scuola ti sarà capitato di svolgere un’espressione durante i compiti in classe? Per qualcuno si è trattato di un vero e proprio incubo mentre per altri una vera passeggiata.

Coloro che hanno delle solide abilità matematiche non solo svolgono a occhi chiusi determinati test, ma nella vita tendono ad essere più flessibili da un punto di vista mentale nei ragionamenti. In questo caso la sfida è più accattivante perché c’è un tempo da rispettare.

Un testo di matematica che sta dando del filo da torcere ai più bravi

Il fatto che ci sia un tempo minimo non fa altro che far sbagliare per via della fretta. In realtà bisognerebbe restare calmi e non farsi prendere dall’ansia di trovare immediatamente la soluzione. E ben risaputo che chi va piano va lontano e in questo caso non si fa eccezione. L’importante è concentrarsi sul test in questione isolandosi dal mondo circostante per una manciata di secondi.

Se tu credi di avere un quoziente intellettivo superiore alla norma allora puoi tranquillamente metterti alla prova con questo test. Forse non lo sai, ma sta mettendo in difficoltà anche più bravi.

Ecco ogni singolo passaggio per arrivare a ottenere la soluzione

(4+5) : (22-13 ) + 33 – 5, ecco l’espressione da risolvere in pochissimi secondi. Solo chi ha una buona conoscenza delle regole della matematica potrà ottenere il risultato in un battito di ciglia. Per prima cosa bisogna svolgere le operazioni presenti all’interno delle parentesi. Nel primo caso la somma di 4 e 5 dà 9 mentre la sottrazione di 22 e 13 è 9. Quindi l’espressione è 9 : 9 + 33 – 5.

Adesso occorre svolgere prima la divisione e il risultato di 9 : 9 è 1. Ricapitolando, il terzo passaggio darà 1 + 33 – 5. Alla fine 34 – 5 darà la soluzione corretta, ovvero 29. Se sei riuscito da solo a ottenere la soluzione allora vuol dire che sei un genio con i numeri. In caso contrario, basta semplicemente sfogliare di nuovo il libro della matematica e rispolverare la memoria con le regole da rispettare nel momento in cui si devono fare le espressioni.