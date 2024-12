Penny Market, il guaio è presto fatto | Il prodotto adorato dai bambini RITIRATO subito, all’interno l’impossibile

Arriva l’allarme dal Penny Market! Un prodotto alimentare deve essere assolutamente riportato indietro o gettato nella spazzatura. Andiamo a scoprire cosa sta succedendo.

Il Penny Market è uno dei tanti supermercati presenti nel nostro territorio ed è frequentato da tantissimi clienti ogni giorno, chiaro segno che i prodotti alimentari collocati sugli scaffali sono ben graditi. È una catena tedesca di supermercati di discount con oltre 3.000 punti vendita.

La sede principale è in Colonia e attualmente ci sono dei punti vendita in Liguria, Toscana ed Umbria. All’estero, invece, sono stati aperti in Austria, Repubblica Ceca, Romania e Ungheria.

Secondo quanto riportato sul sito mamelipalestrina.it sembra che i clienti del Penny Market dovranno fare a meno di un prodotto perché è stato ritirato dal commercio.

Questa notizia sicuramente non piacerà, soprattutto ai più piccoli perché questo prodotto alimentare è amatissimo in determinati momenti della quotidianità. Andiamo a scoprire di quale si tratta.

Penny Market mette in guardia su questo prodotto alimentare

Questo prodotto alimentare viene cosparso di sale, ma anche di zucchero, caramelle, miele e cioccolato. Viene spesso servito nei cinema con una bibita e ci sono delle testimonianze del passato che dimostrano le sue antiche origini. Si può preparare in casa con l’aiuto di macchine specifiche che utilizzano l’aria calda anziché l’olio. È possibile anche utilizzare il forno a microonde mettendolo all’interno di un sacchetto.

Non tutti sanno che il 19 gennaio si festeggia questo prodotto, il cui nome italianizzato ha a che fare con il verbo scoppiare. Stiamo parlando dei popcorn e, andando nello specifico, di un determinato lotto. Se per caso hai messo nel carrello della spesa questo prodotto allora devi subito sbarazzartene portandolo indietro o gettandolo nella spazzatura.

Ecco tutte le informazioni utili per evitare il peggio

Il prodotto proviene dall’azienda Pedon Spa, in provincia di Vicenza, ed è una confezione di mais da 500 grammi con numero 310325 adatti per ottenere dei pop corn. La scadenza è prevista per il 31 marzo del 2025. Chi ha acquistato questa confezione può riportarla indietro e portare a casa altro o chiedere direttamente il rimborso.

Ma perché questo lotto di mais per popcorn è stato ritirato dal commercio? Presenta al suo interno tracce di insetticida acaridica pirimifos metile. Viene utilizzato per eliminare gli insetti dalle foglie (colpisce bruchi, coleotteri, ragni rossi e diversi altri parassiti dell’agricoltura). Possiede una tossicità bassa per i mammiferi, ma comunque è consigliabile starne alla larga.