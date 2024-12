Che tipo di PERSONALITÀ hai? Con questo test cadono le maschere e smetti di fingere | Se sei una brutta persona te lo dice subito

Il test della personalità può far emergere dei lati del tutto nascosti della tua persona. Andiamo a scoprire qual è la descrizione di te stesso in base alle risposte che darai.

I test della personalità abbondano sul web e tanti risultano essere originali e di ultima generazione. Sono ottimi per definire il profilo della personalità di colui che vi si sottopone.

Essi sono detti anche “test non cognitivi”, sono attendibili e validi strumenti che danno una valutazione oggettiva. Si distinguono in test psicologici obiettivi e test psicologici proiettivi.

I primi sono noti come testi strutturati con domande e risposte singola e multipla. I secondi devono cogliere i processi spontanei del soggetto. Sono anche utilizzati in ambito clinico psicopatologico.

In questo caso abbiamo un test della personalità della prima categoria. La descrizione finale ti lascerà a bocca aperta.

“Qual è la tua personalità?” ecco il test più noto del momento

Il test in questione si trova su YouTube nel canale LearnAmo. Gli influencer sono due simpatici ragazzi che mettono a disposizione il proprio sapere realizzando dei video utili per chi vuole arricchire il proprio bagaglio culturale. Infatti si può apprendere l’italiano, conoscere i posti più belli dell’Italia e tanto altro ancora.

In questo caso uno dei due influencer, la ragazza, ha deciso di mettersi alla prova facendo un test della personalità. Dato che è in inglese, ha tradotto passo dopo passo le domande per far comprendere.

“Che tipo di persona sono?”, la risposta è assicurata

“Se dovessi vivere da solo su un’isola deserta con solo un oggetto, quale sarebbe? Romanzo, canna da leva, 20 chili di riso, scatola di fiammiferi. Quale tra questi cibi sembra il più appetitoso quello che ti attira di più? Teglia al forno di broccoli, patatine fritte, creme brulee, uova strapazzate. Quale tra queste pensi che sia la combinazione di colori più carina? Qual è il capo di abbigliamento più presente nell’armadio? Giacche, intimo, sciarpe, scarpe. Quale animale pensi che sia il più carino? Panda, koala, cani, maiali. Qual è il tuo sport preferito? Tennis, basketball, nuoto, pallavolo”. E non è finita qui.

“Qual è la tua bibita preferita? Coca-Cola, Pepsi, arancia, limonata. Di che colore sono i tuoi capelli? Biondo, rosso, marrone, nero. Cosa preferisci tra musica e sport? Musica, sport, nessuno, entrambi. Qual è il tuo genere di film preferito? Azione, horror, scientifico, nessuno, romantico”. Queste sono solo le prime domande di 15. Alla fine le risposte daranno una descrizione dettagliata della tua personalità.