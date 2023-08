Pd, fine agosto ‘militante’ per Schlein

(Adnkronos) – Un fine agosto 'militante' per Elly Schlein. Chiusa la pausa di Ferragosto con una vacanza in Grecia, la segretaria dem riparte battendo i territori in una serie di tappe per le feste dell'Unità. La prima è stata quella di domenica scorsa in Umbria a Castiglion del Lago dove Schlein, a sorpresa, si è esibita alla chitarra elettrica suonando Before you accuse me di Eric Clapton e in Zombie dei The Cranberries. Domani alle 18 la segretaria dem è attesa alla festa di Reggio Emilia e proseguirà il giro in un calendario di appuntamenti che sono in via di definizione in queste ore. Tra questi quello di lunedì prossimo, 28 agosto, a Ventimiglia dove ci sarà anche la questione migratoria al centro dell'iniziativa. Il 29 agosto Schlein sarà invece ospite della Versiliana per un'intervista pubblica. I temi all'ordine del giorno della ripresa restano tanti a partire dalla ricostruzione post alluvione in Emilia Romagna con il Pd impegnato a tenere alta l'attenzione con la scelta di tenere proprio a Ravenna, dal 30 agosto all'11 settembre, la festa nazionale de l'Unità 2023. Quindi la battaglia sul salario minimo che va avanti con le 300mila firme raccolte in mezzo alle ferie di agosto e sulla quale, per la prima volta, il fronte delle opposizioni si è mosso in modo unitario. Uno schema che ha funzionato e che i dem cercano di replicare nella prossima battaglia in programma, quella sulla sanità pubblica, in vista della legge di bilancio. "La sanità – ha detto Schlein – è la prossima. Abbiamo appreso con orrore che c'è un policlinico dove basta pagare 150 euro per saltare le file e abbiamo visto cosa è successo in quest'ultimo anno: non c'è dubbio, l'altra priorità sarà una battaglia unitaria sulla sanità pubblica, ormai allo stremo, la grande dimenticata della scorsa legge di bilancio". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

