US Open 2023 da oggi qualificazioni: dove vederlo in tv e streaming in chiaro

(Adnkronos) – Gli US Open 2023 in diretta tv e in streaming in chiaro da oggi, 22 agosto 2023, su SuperTennis. La tv della federtennis si è aggiudicata i diritti sullo Slam newyorkese per 5 anni in esclusiva. Da oggi, via alle dirette con l'inizio delle qualificazioni per l'accesso al tabellone principale del singolare maschile e femminile. Da oggi gli incontri degli italiani impegnati nelle qualificazioni saranno visibili sul canale lineare mentre fino a 9 campi al giorno saranno contemporaneamente coperti live da SuperTenniX. Sulla piattaforma di streaming (servizio gratuito per tutti i tesserati FITP) saranno disponibili on demand i principali match, gli highlights, le interviste e tanti altri contenuti esclusivi. Da lunedì 28 partiranno invece i main draw. Oltre che sul canale lineare, SuperTennis trasmetterà l'ultimo Slam dell'anno anche attraverso la tecnologia HbbTV (acronimo di Hybrid Broadcast Broadband TV) che permetterà, ai possessori di Smart TV sul digitale terrestre, di accedere ad altri 3 campi contemporaneamente, premendo il tasto verde del telecomando: in questo modo si aprirà una schermata mosaico (in gergo landing page) nella quale lo spettatore – con l'ausilio delle frecce presenti sul telecomando – potrà spostarsi per selezionare uno dei 3 campi, offerti quindi in aggiunta a quello contestualmente trasmesso in diretta sul canale lineare. Questi ulteriori 3 canali rimarranno accesi 24 ore su 24: una volta terminati i live, inizierà infatti una programmazione di differite, esattamente come sul canale lineare. Le sessioni diurne, con la diretta tv dei match, inizieranno alle 17 ora italiana. Le sessioni serali, invece, all'una della notte. Le due finali sono in programma alle 22 ora italiana.

