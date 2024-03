Pasta, tutto quello che sai su di lei è sbagliato: conoscila davvero con le dritte degli esperti nutrizionisti

Pasta, stop a tutte le numerose menzogne dette su di lei! Ora ti diremo la verità. Nient’altro che la verità.

Per un italiano doc è davvero dura, per non dire proprio impossibile, rinunciare a un buon piatto di pasta. Diciamo che alcuni, come sostengono sui Social che, si sa, sono ormai diventati una grande vetrina per tutti quanti, non possono dire di aver pranzato se non lo hanno fatto con degli spaghetti o dei maccheroni.

Non per nulla, se ci pensiamo, per chi viene a farci visita e abita lontano dal nostro Paese, un piatto di pastasciutta è visto come qualcosa di assolutamente imprescindibile dalla nostra cultura culinaria. Il punto forte della pasta è che piace sostanzialmente a tutti, sia ai grandi che ai piccini. Tra l’altro di essa ne esistono tantissime tipologie e numerosi formati.

Difatti quando andiamo al supermercato a lei è dedicata anche più di una scansia. A livello di confezioni ne troviamo di ogni grandezza, compresa quella del formato maxy famiglia. Nonostante anche il settore alimentare, che è quello che ci sta maggiormente a cuore, sia stato colpito anche lui paurosamente dai rincari, la pasta è comunque un alimento che rimane abbordabile per tutti.

Pasta, tutte le numerose bugie su di lei da sfatare

Tra l’altro può anche rappresentare un piatto unico se ben condita. Di certo il condimento principe è quello al pomodoro che per tanti deve essere necessariamente fresco. Ed è qui che si basa la concezione che la pasta faccia ingrassare e che pertanto non bisogna mangiarla tutti giorni. Anzi, c’è chi pure vede come la peste i carboidrati in linea generale.

Ciò è assolutamente sbagliato oltre che decisamente deleterio per la nostra salute e il nostro organismo. Non per nulla i poco fa menzionati carboidrati ci aiutano, come è facile intuire dal loro nome, a carburare, dunque ad avere le energie necessarie per affrontare le nostre lunghe giornate. Ergo, la sera, non sarebbero da mangiare? Come stanno davvero le cose.

Buona e sana sempre

In realtà possiamo tranquillamente gustarci un buon piatto di pasta pure a cena se non ceniamo tardi e non esageriamo con le porzioni e i condimenti. In linea generale però queste dritte dovrebbero sempre essere seguite, anche a pranzo. La pasta di per se poi non fa ingrassare ma sono per l’appuntamento i sughi e i condimenti troppo sontuosi a portarci qualche kg in più.

E la scarpetta la possiamo fare? Diciamo che non sarebbe il massimo esagerare con il consumo di pane ma che un pezzetto possiamo anche utilizzarlo per raccogliere il sugo dal piatto. E, infine, due miti da sfatare: non è assolutamente vero che quella integrale o senza glutine siano più sane e facciano ingrassare meno. Sono semplicemente due tipi di pasta speciali. Tutto qui.