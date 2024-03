Detersivo lavastoviglie, basta buttare soldi con: questo te lo fai in casa con 5 euro | Ti bastano 2 minuti

Detersivo per la lavastoviglie, non comprarlo più. Ora te lo fai in casa.

Indubbiamente in ogni casa e, andando ancora di più nello specifico, cucina non può mai mancare, oltre a un capace frigo e a bel forno, una lavastoviglie. Anche i single la adorano. Non per nulla è diventata una chimera la scelta di lavare le stoviglie a mano, anche se poche. La cosa importante, al di là di quale sia la scelta del lavaggio, è di non lasciarle sporche a lungo.

Difatti in questa maniera potremmo facilitare l’arrivo, e pure di gran carriera, di insetti e di batteri che non sono di certo il massimo per il nostro organismo e la nostra salute in linea generale che dovrebbe starci maggiormente a cuore. Del resto è sì il dono più prezioso che abbiamo ma anche il più stabile e fragile, Ergo dovremmo proteggerla con più attenzione.

Detto ciò, quando ci accingiamo a mettere le varie stoviglie all’interno della nostra cara lavastoviglie dobbiamo ricordarci di svuotarli sempre di ogni avanzo di cibo. Altrimenti ciò potrebbe andare a intasare gli ingranaggi dell’elettrodomestico in questione oltre che le tubature. Altro errore da non fare più è quello di lavare le stoviglie a mano prima di metterle nella lavastoviglie. In che senso?

Detersivo per lavastoviglie, lo crei da solo in 2 minuti

Diciamo che questa sorta di pre-lavaggio non serve a nulla. Ci porta solo a spendere dei soldini in più nella bolletta dell’acqua che è già abbastanza salata di suo. Inoltre è bene, sia per la salute dell’Ambiente, che della nostra e del nostro portafoglio, non eccedere con l’utilizzo di detersivi che solitamente acquistiamo a iosa al supermercato.

Tra l’altro ne possiamo fare uno, in soli due minuti di orologio, in casa nostra puntando al classico fai da te che si può rivelare molto divertente oltre che un modo super intelligente per risparmiare dei bei soldini non dovendo acquistare un detersivo mirato per la nostra lavastoviglie. Siete pronti a scoprire come crearlo?

La sua semplice e veloce preparazione

Per creare un detersivo in polvere dovremo armarci di: bicarbonato di sodio, acido citrico alimentare in polvere, borace e sale kosher. E ora andiamo con la preparazione! In una ciotola poniamo una tazza di bicarbonato, nonché una di borace. Aggiungiamone mezza di acido citrico in polvere e la stessa quantità di sale kosher.

Ora dobbiamo mescolare bene il tutto con l’ausilio di un semplice cucchiaio di legno. Non ci resta poi che versare la miscela ottenuta in un contenitore dotato di chiusura ermetica. In questa maniera, con circa 5 euro e in pochissimo tempo, avremo ottenuto un ottimo detersivo per lavastoviglie che ci durerà a lungo e ci consentirà di non correre ad acquistarlo al supermercato.