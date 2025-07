Parti con 12€ in tasca: questa destinazione ti regala soggiorno, attività e cibo | La più low cost dell’anno

Non ci crederai, ma puoi approfittare di un fantastico soggiorno spendendo addirittura meno di 20 euro! Andiamo a scoprire come fare per trascorrere delle ore piacevoli lontano dalla città.

Qual è il segreto che si cela dietro a una super offerta del genere? In poche parole c’è una città in particolare dell’Europa che regala vitto, alloggio e varie attività per promuovere il turismo. E’ possibile vivere gratis due settimane con soggiorno ed escursioni inclusi.

In realtà pagheresti solo il viaggio, ma tutto il resto e a spese altrui. Una notizia alquanto allettante soprattutto per coloro che non hanno grandi disponibilità economiche per poter preparare delle valigia e andare in località lontani dalla propria casa.

Qual è la città che offre un’opportunità del genere da non perdere? Sul sito lesacoutlet.it è riportato ogni minimo dettaglio su delle mete low cost bellissime ed economiche. Esse si basano sul programma “Probewohnen” di Eisenhüttenstadt e l’obiettivo consiste nel contrastare lo spopolamento delle città e incentivare nuovi residenti.

Allo stesso tempo chi vuole viaggiare, nonostante abbia un budget ristretto, può giovarne. Andiamo a scoprire tutti i dettagli per poter partire con pochi soldi in tasca.

La meta turistica perfetta esiste! Paghi davvero poco

La prima città che bisogna assolutamente prendere in considerazione è collocata nella Polonia meridionale sulle rive del fiume Vistola in una valle ai piedi dei Monti Carpazi. Si trova a 230 km ad ovest dal confine con l’Ucraina e ha 5 riserve naturali protette per il forte valore ecologico.

Stiamo parlando di Cracovia, una città romantica patrimonio dell’Unesco. Per gli appassionati di arte ci sono tanti musei che vale la pena visitare come quello dell’aviazione polacca. Chi ama i piaceri della tavola potrà gustare un piatto a base di piccoli ravioli al vapore preparati con un’ampia varietà di condimenti e sono noti come pierogi.

Altre città da prendere in considerazione

A seguire c’è Malta e in tre giorni si può esplorare la capitale La Valletta, fare escursioni a Gozo e visitare la città medievale di Mdina. Ovviamente le acque cristalline del mare spingono tanti turisti a prenotare qui una vacanza. Poi c’è Catania, famosissima per la buona cucina e per le sue bellezze paesaggistiche. La Cattedrale di Sant’Agata ogni anno accoglie tanti visitatori.

Infine ci sono Dubrovnik e Budapest. La prima è nota come L’Antica Ragusa veneziana della Croazia e propone i tour di Game of Thrones e alla Grotta Azzurra. Per quanto riguarda Budapest ha dei quartieri che sono privi di paragoni. Si possono visitare il Museo Nazionale Ungherese, la Chiesa luterana di Buda e il Ponte delle Catene.