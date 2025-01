Parquet, se lo hai in casa devi CAMBIARLO subito | Stai rischiando seriamente: chiama subito gli operai

Se non vuoi più il parquet allora puoi sostituirlo con un altro tipo di pavimento. Ecco di quale si tratta e quali sono i suoi vantaggi.

Il parquet è un pavimento composto da legno massiccio con uno spessore che va dai 10 ai 22 mm. Il legno utilizzato è quello proveniente dall’olivo, dalla noce, dal faggio e dal rovere. È ottimo in case dallo stile classico.

Può essere usato a terra incollato con colle viniliche specifiche o inchiodato su pannelli lignei di multistrato sottostanti. A tal proposito è richiesta una buona manualità per l’installazione. Una volta esposto alla luce inizia un processo di ossidazione che determina un cambio di colore nel corso del tempo.

Questo accade perché il parquet un materiale sempre vivo e quindi è soggetto agli sbalzi di umidità. Ciò dimostra che deve essere costantemente tenuto sotto controllo per evitare che il deterioramento acceleri il suo percorso.

Qualcuno trova noioso e anche costoso tenere un parquet in buone condizioni. Ragion per cui in tanti stanno scegliendo di rimpiazzarlo con un altro tipo di pavimento.

Addio parquet, in arrivo un pavimento che rivoluzionerà la tua casa

Secondo quanto riportato sul sito mamelipalestrina.it sembra che il parquet non sia più di moda perché in tanti stanno optando per un altro tipo di pavimento ed elegante e allo stesso tempo rendere la casa più calda. È ottimo per coloro che amano camminare scalzi per casa. Infatti per questo motivo è posizionato sia in bagno che in cucina, ovvero gli ambienti della casa più frequentati.

Alla fine il parquet sarà sempre più rimpiazzato nell’anno 2025. Ovviamente si farà una scelta tenendo conto dei propri gusti personali e anche dei mobili che fanno parte dell’arredamento. Cosa positiva è la facilità nel pulire questo pavimento, ma tutto c’è un però. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Ecco cosa sta diventando tendenza tra le mura domestiche

Il parquet classico con il tempo peggiora le sue condizioni, dunque bisognerà occuparsi della sua manutenzione periodicamente. Qualcuno preferisce direttamente sostituirlo ed ecco la nuova tendenza dei pavimenti più colorati e personalizzati. Gli esperti del settore hanno una richiesta specifica: introdurre motivi geometrici eclettici i disegni di grande formato. È possibile anche personalizzare delle immagini a scopo decorativo.

In alternativa se non si vuole sostituire parquet sarà possibile decorarlo con un tappeto caratterizzato da disegni che ricordano il mondo della flora e della fauna. Questo non farà altro che dare un tocco di originalità alla casa, in particolar modo alle stanze dove possono accedere gli ospiti.